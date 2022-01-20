Зеленский поговорил со Столтенбергом о подготовке к июньскому саммиту НАТО

"Политика открытых дверей остается неизменной!".

Зеленский поговорил со Столтенбергом о подготовке к июньскому саммиту НАТО
Архивное фото
Фото: Ирина Сомер

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны обсудили возможное участие украинской делегации в июньском саммите НАТО.

Об этом Зеленский написал в своем Twitter.

"Поговорил по телефону с Йенсом Столтенбергом. Обменялись информацией и взглядами на необходимые дипломатические усилия для стабильности в Европе. Обсудили подготовку к июньскому саммиту НАТО и возможное участие в нем Украины. Политика открытых дверей остается неизменной!", - отметил он.

Столтенберг в свою очередь подчеркнул, что НАТО "не пойдет на компромиссы по ключевым принципам.

"Поговорил с президентом Зеленским, чтобы выразить твердую поддержку перед лицом роSSийской угрозы. Союзники призывают РоSSию к немедленной деэскалации. Мы готовы к дальнейшему диалогу с Россией, но не пойдем на компромисс по ключевым принципам", - написал он в Twitter.

Spoke to President @ZelenskyyUa to express #NATO’s strong support to #Ukraine in face of #Russia threat. Allies call on Russia to de-escalate immediately. We’re ready to engage in further dialogue w/Russia but won’t compromise on key principles.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 19, 2022

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что Альянс вскоре направит РоSSии письменные предложения по гарантиям безопасности. Документ покажет готовность блока к продолжению переговоров по существу проблеми.

10-13 января состоялись три раунда переговоров, посвященных роSSийским претензиям по европейской безопасности: переговоры делегаций РоSSии и США в Женеве, заседания Совета РоSSия-НАТО в Брюсселе и переговоры в рамках ОБСЕ.

По их итогам все участники заявили о разногласиях в позициях.

Кремль требует юридических гарантий, что государства Восточной Европы никогда не смогут стать членами Альянса, переговорщик от РоSSии на саммите из США Сергей Рябков прямым текстом выдвинул требование никогда не вовлекать в НАТО именно Украину.

В случае отказа НАТО от "гарантий безопасности" РоSSия пригрозила перейти к "режиму контр угроз". Заместитель Лаврова Сергей Рябков, участвовавший в роSSийско-американских переговорах в Женеве, заявил, что НАТО "надо собирать манатки и возвращаться к рубежам 1997 года".

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