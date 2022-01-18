Оккупанты стреляли из гранатометов в сторону Песков
Потерь среди военнослужащих нет.
За прошедшие сутки, 17 января, со стороны роSSийско-оккупационных войск было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В сторону Песков противник открывал огонь из подствольных гранатометов.
Потерь среди военнослужащих в результате действий врага нет.
По состоянию на 7 часов 18 января, нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксировано.
"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РоSSийской Федерации", - говорится в сообщении.
Напомним, в течение дня понедельника нарушений режима прекращения огня на Донбассе не зафиксировано.