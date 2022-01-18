Оккупанты стреляли из гранатометов в сторону Песков

За прошедшие сутки, 17 января, со стороны роSSийско-оккупационных войск было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В сторону Песков противник открывал огонь из подствольных гранатометов.

Потерь среди военнослужащих в результате действий врага нет.

По состоянию на 7 часов 18 января, нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РоSSийской Федерации", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение дня понедельника нарушений режима прекращения огня на Донбассе не зафиксировано.