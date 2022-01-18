Перерывы в заседании Печерского суда свидетельствуют, что на Банковой советуются, как бороться с оппозицией – Турчинов

Руководитель Центрального штаба Европейской Солидарности считает, что оппозицию пытаются уничтожить.

Перерывы в заседании Печерского суда свидетельствуют, что на Банковой советуются, как бороться с оппозицией – Турчинов
Фото: eurosolidarity.org

Бесконечные перерывы в заседании Печерского суда свидетельствуют, что на Банковой советуются, как бороться с оппозицией. Так считает руководитель Центрального штаба «Европейской Солидарности» Александр Турчинов. Об этом он заявил во время прямого включения на телеканале «Украина 24».

"Очень стыдно, что именно те люди, которые уклонялись от военной службы, которые развлекали мятежников и преступников в Горловке в 2014 году, когда те убивали наших патриотов, те люди, которые сегодня продолжают развлекать РоSSию своими сериалами и «крышуют кротов», засевших на Банковой, которые просто сливают наши интересы, они, не стыдясь, обвиняют Порошенко в государственной измене", - заявил Турчинов.

«В то время, когда у нас есть реальные угрозы, когда роSSийские войска продолжают наращивать свою численность на наших границах, вместо того, чтобы консолидировать и защищать страну, вместо того, чтобы бороться с роSSийской агрессией, «зеленая власть» борется с патриотами и оппозицией», – сказал Турчинов, подчеркнув, что не исключает, что, пытаясь уничтожить оппозицию, власти пытаются открыть себе путь к измене, к коллаборации, – путь к договоренностям с Путиным.

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