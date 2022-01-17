Нацгвардейцы провели обучение в четырех пограничных областях

Одной из составляющих тренировок было усиление мер по охране и обороне военных городков.

Нацгвардейцы провели обучение в четырех пограничных областях
Фото: mvs.gov.ua

В воинских частях Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины прошли тактико-строевые занятия и комплексная тренировка по боевой готовности.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Отмечается, что в течение недели гвардейцы Харьковщины, Сумщины, Донецкой области и Луганской области практически отрабатывали умение противостоять внешней агрессии, диверсиям, террористическим угрозам.

Были развернуты пункты управления войсками, обустроены и замаскированы позиции. Одним из важнейших аспектов этих тренировок стало обеспечение живучести личного состава в условиях использования противником авиации, артиллерии и БПЛА.

"Личный состав действовал слаженно, проверил свои навыки в реальных условиях обстановки. Мы развернули все элементы пунктов управления, в том числе действующих за пределами пунктов постоянной дислокации. Провели рекогносцировку районов развертывания", – отметил начальник Восточного территориального управления НГУ генерал-майор Олег Сахон.

Фото: mvs.gov.ua

Еще одна обязательная составляющая комплексного занятия – усиление мер по охране и обороне военных городков. Техника и вооружение приводились к боевому применению, создавались пункты приема мобилизационных ресурсов в районах сосредоточения.

Офицеры штабов практиковались в управлении подразделениями при возникновении внезапных задач, проводили необходимые расчеты и контролировали выполнение задач.

Фото: mvs.gov.ua

"Поддержание боевой готовности и высокого уровня управляемости подразделений в районе проведения операции Объединенных сил является жизненной необходимостью. Это достигается постоянной практикой. Это особенно актуально в Приазовье, где растут угрозы не только с суши, но и с моря", - подчеркнул командир воинской части 3057 полковник Денис Шлега.

Фото: mvs.gov.ua

Напомним, ранее гранатометчики ВСУ провели обучение на админграницы с оккупированным Крымом.

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