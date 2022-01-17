Группа расследователей из США заявила об установлении лица, сдавшего Анну Франк нацистам

Косвенные улики указывают на известного амстердамского адвоката.

Группа расследователей из США заявила об установлении лица, сдавшего Анну Франк нацистам
Фото: annefrank.org

Группа расследователей во главе с бывшим агентом ФБР Винсом Пенкоком заявила, что установила лицо, выдавшее нацистам Анну Франк.

Как сообщает CBS, это мог сделать нотариус Арнольд ван ден Берг, входивший в созданный оккупационными властями юденрат - еврейский совет Амстердама.

Расследователи считают, что мотивом ван ден Берга могло быть желание спасти свою семью за счет других евреев. Ван ден Берг и его близкие якобы смогли получить документы о том, что они не евреи, и избежали депортации в лагеря уничтожения после ликвидации юденратов.

При этом авторы расследования признают, что собранные ими доказательства косвенные и для обвинительного приговора суда их оказалось бы недостаточно.

Анна Франк – одна из самых известных жертв Холокоста. Ее семья два года скрывалась от нацистов в специально обустроенном хранилище в одном из домов Амстердама, надеясь переждать оккупацию.

4 августа 1944 года гестапо арестовало всех, кто скрывался вместе с Анной Франк в хранилище в Амстердаме. Считается, что их выдал предатель, но его имя до сих пор точно неизвестно.

Семью депортировали в концлагерь, где Анна Франк скончалась в начале марта 1945 г. от тифа и истощения.

Находясь в хранилище, Анна Франк два года – с 12 июня 1942 года по 1 августа 1944 года – вела дневник в виде писем вымышленной подруге. Она назвала его "В заднем доме" (в русской версии – "Хранилище"). Впервые дневник Анны Франк был опубликован в 1947 году, с тех пор в мире было продано десятки миллионов его копий, переведенных на более чем 70 языков мира.

С 2016 года дневник Анны Франк находится в свободном доступе.

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