Группа расследователей из США заявила об установлении лица, сдавшего Анну Франк нацистам

Группа расследователей во главе с бывшим агентом ФБР Винсом Пенкоком заявила, что установила лицо, выдавшее нацистам Анну Франк.

Как сообщает CBS, это мог сделать нотариус Арнольд ван ден Берг, входивший в созданный оккупационными властями юденрат - еврейский совет Амстердама.

Расследователи считают, что мотивом ван ден Берга могло быть желание спасти свою семью за счет других евреев. Ван ден Берг и его близкие якобы смогли получить документы о том, что они не евреи, и избежали депортации в лагеря уничтожения после ликвидации юденратов.

При этом авторы расследования признают, что собранные ими доказательства косвенные и для обвинительного приговора суда их оказалось бы недостаточно.

Анна Франк – одна из самых известных жертв Холокоста. Ее семья два года скрывалась от нацистов в специально обустроенном хранилище в одном из домов Амстердама, надеясь переждать оккупацию.

4 августа 1944 года гестапо арестовало всех, кто скрывался вместе с Анной Франк в хранилище в Амстердаме. Считается, что их выдал предатель, но его имя до сих пор точно неизвестно.

Семью депортировали в концлагерь, где Анна Франк скончалась в начале марта 1945 г. от тифа и истощения.

Находясь в хранилище, Анна Франк два года – с 12 июня 1942 года по 1 августа 1944 года – вела дневник в виде писем вымышленной подруге. Она назвала его "В заднем доме" (в русской версии – "Хранилище"). Впервые дневник Анны Франк был опубликован в 1947 году, с тех пор в мире было продано десятки миллионов его копий, переведенных на более чем 70 языков мира.

С 2016 года дневник Анны Франк находится в свободном доступе.