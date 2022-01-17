Порошенко заявил о переговорах по объединению всех политсил в единую оппозицию

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко сообщил о ведении переговоров по объединению украинских политических сил в единую демократическую оппозицию.

Переговоры ведет лично он и глава избирательного штаба "Евросолидарности" Александр Турчинов. Об этом Петр Порошенко сообщил в эксклюзивном интервью LB.ua в преддверии вылета из Варшавы в Украину.

"Я считаю, что демократическая оппозиция, к которой я также отношу и Юлию Владимировну, должна в условиях высокого риска роSSийской агрессии объединиться и скоординировать свои усилия. Я со своей стороны и Александр Валентинович Турчинов, насколько мне известно, ведет очень активные переговоры об объединении всех политических сил в единую демократическую оппозицию", – объяснил народный депутат.

Он добавил, что "лидером оппозиции" назвал себя не сам.

"Есть заявление Международного демократического союза, где написано о преследовании "лидера оппозиции". Еще было заявление Европейской народной партии. Я только их дословно цитирую", – отметил он.

На замечание по поводу хода дела против Юлии Тимошенко, которая подверглась уголовным преследованиям во времена президентства Виктора Януковича и вышла на свободу только после его побега, Порошенко заявил:

"Первое – я не сяду. Второе – я не позволю себя посадить. Я – не Тимошенко".

В то же время он говорит, что готов к мере пресечения в виде ареста с залогом.

"Я еще выберу. Может, и за решеткой, если будет происходить такой произвол… Как сказал классик: «Пусть сильнее грянет буря»", – добавил политик.

Напомним, прилет Петра Порошенко в Украину после почти месячного пребывания в заграничном путешествии ожидается сегодня в 9 утра в аэропорт " Киев ".

Уже в 11 часов его ждут в Печерском районном суде Киева , где будут избирать меру пресечения в деле по подозрению Порошенко в государственной измене и содействии финансированию террористических "ДНР" и "ЛНР". По версии следствия, Порошенко в 2014 году вступил в сговор с Виктором Медведчуком и рядом других лиц, в том числе должностных лиц РФ , с целью реализации схем по поставке угля из ОРДЛО. Деньги за уголь якобы передавали наличными руководителям оккупационных администраций.

В СБУ добавили, что в основу подозрения Порошенко легли свидетельские показания, выводы судебных экспертиз, аудиофайлы, документы, на которых зафиксирована информация периода 2014-2015 годов и другие доказательства.

Кроме Петра Порошенко, подозреваемыми в деле являются нардеп ОПЗЖ Виктор Медведчук (под домашним арестом), бизнесмен Сергей Кузяра (единственный был под стражей, теперь – под домашним арестом), экс-министр энергетики Владимир Демчишин (за рубежом, есть разрешение на задержание).

Для Порошенко просят содержание под стражей. Он считает это дело политическим и убежден, что не окажется за решеткой.