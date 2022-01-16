Порошенко надеется, что самолет с ним не будут сажать в незапланированном аэропорту
По плану рейс прибывает в аэропорт "Киев".
Самолет с пятым президентом, народным депутатом "Евросолидарности" Петром Порошенко могут посадить не в аэропорту "Киев", как анонсировалось ранее.
Об этом Порошенко заявил во время пресс-конференции в Украинском доме в Варшаве, сообщает журналист.
"Я думаю, что все будет хорошо. Да, могут посадить в другом аэропорту, но очень надеюсь, что этого не произойдет", – отметил он.
Напомним, прилет Порошенко в Украину анонсировали на 9 часов 17 января. Его сторонники собирают два митинга в поддержку политика – в аэропорту "Киев" и во львовском.
В 11 часов Порошенко должен быть в Печерском райсуде столицы, где ему будут избирать меру пресечения.
Прокуратура требует для пятого президента содержания под стражей. Содержание под стражей с альтернативой залога в 1 млрд грн просили для другого подозреваемого по этому делу, нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука, но ему назначили круглосуточный домашний арест.
Петр Порошенко обвиняется по двум статьям УК Украины – 111 (государственная измена) и 268-3 (создание террористической группы или организации и содействие им). Статья 111 предусматривает лишение свободы от 12 до 15 лет с конфискацией или без. Статья 258-3 – предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без такового.
По версии следствия, Порошенко в 2014 году вступил в сговор с Виктором Медведчуком и рядом других лиц, в том числе чиновниками РФ, в целях реализации схем по снабжению углем из ОРДЛО. Деньги за уголь якобы передавали наличными руководителям оккупационных администраций.
В СБУ добавили, что в основание подозрения Порошенко легли показания свидетелей, заключения судебных экспертиз, аудиофайлы, документы, на которых зафиксирована информация периода 2014-2015 годов и другие доказательства.
Порошенко считает это дело политическим. Он убежден, что не окажется за решеткой.
6 января Печерский райсуд арестовал все имущество Порошенко, но что конкретно - станет известно 19 января, когда обнародуют постановление. Сначала его обещали обнародовать 14 января.
Кроме Порошенко и Медведчука, фигурантами дела являются экс-министр энергетики Владимир Демчишин и бизнесмен Сергей Кузяра. Кузяра – единственный находившийся под стражей, но и его отпустили под домашний арест на этой неделе. Демчишин находится за границей.
Обоим объявили подозрение еще осенью. Тогда же стражи порядка обнародовали аудиозаписи разговоров. Экспертиза подтвердила, что одним из фигурантов записей является Медведчук. Он общался по реализации незаконных схем с представителями роSSийских властей – вице-премьером правительства РФ Дмитрием Козаком, послом РФ в Украине Михаилом Зурабовым и помощником Путина Владиславом Сурковым. Во время этих разговоров нардеп озвучивает, что у него есть гарантии от высших должностных лиц Украины. В аудио также фигурирует имя Петра Порошенко, тогдашней главы НБУ Валерии Гонтаревой и главы АП Бориса Ложкина.