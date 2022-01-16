Порошенко надеется, что самолет с ним не будут сажать в незапланированном аэропорту

Самолет с пятым президентом, народным депутатом "Евросолидарности" Петром Порошенко могут посадить не в аэропорту " Киев ", как анонсировалось ранее.

Об этом Порошенко заявил во время пресс-конференции в Украинском доме в Варшаве, сообщает журналист. LB.ua .

"Я думаю, что все будет хорошо. Да, могут посадить в другом аэропорту, но очень надеюсь, что этого не произойдет", – отметил он.

Напомним, прилет Порошенко в Украину анонсировали на 9 часов 17 января. Его сторонники собирают два митинга в поддержку политика – в аэропорту " Киев " и во львовском.

В 11 часов Порошенко должен быть в Печерском райсуде столицы, где ему будут избирать меру пресечения.

Прокуратура требует для пятого президента содержания под стражей. Содержание под стражей с альтернативой залога в 1 млрд грн просили для другого подозреваемого по этому делу, нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука, но ему назначили круглосуточный домашний арест.

Петр Порошенко обвиняется по двум статьям УК Украины – 111 (государственная измена) и 268-3 (создание террористической группы или организации и содействие им). Статья 111 предусматривает лишение свободы от 12 до 15 лет с конфискацией или без. Статья 258-3 – предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без такового.

По версии следствия, Порошенко в 2014 году вступил в сговор с Виктором Медведчуком и рядом других лиц, в том числе чиновниками РФ , в целях реализации схем по снабжению углем из ОРДЛО. Деньги за уголь якобы передавали наличными руководителям оккупационных администраций.

В СБУ добавили, что в основание подозрения Порошенко легли показания свидетелей, заключения судебных экспертиз, аудиофайлы, документы, на которых зафиксирована информация периода 2014-2015 годов и другие доказательства.

Порошенко считает это дело политическим. Он убежден, что не окажется за решеткой.

6 января Печерский райсуд арестовал все имущество Порошенко, но что конкретно - станет известно 19 января, когда обнародуют постановление. Сначала его обещали обнародовать 14 января.

Кроме Порошенко и Медведчука, фигурантами дела являются экс-министр энергетики Владимир Демчишин и бизнесмен Сергей Кузяра. Кузяра – единственный находившийся под стражей, но и его отпустили под домашний арест на этой неделе. Демчишин находится за границей.