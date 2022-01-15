РоSSия перебрасывает ракетные комплексы "Искандер" с Дальнего Востока к границе Украины, - CIT

По меньшей мере из двух бригад Восточного военного округа РоSSии перебрасывают "Искандеры" в западном направлении. При этом допускается, что роSSийские ракетные комплексы следуют "в Украину".

Об этом идет речь в материале группы расследователей Conflict Intelligence Team (CIT).

Отмечается, что 11 января в Твиттере опубликовали видео с TikTok, снятое на Дальнем Востоке, и опознали на нем оперативно-тактический ракетный комплекс 9К720 "Искандер-М". Такие же, но менее аккуратно накрытые брезентом машины видны на другом видео, снятом в Свердловской области и выложенном 13 января.

"За все время наблюдений мы не видели, чтобы брезентом полностью накрывали какую-нибудь другую технику, кроме этих двух машин комплекса "Искандер-М"", - отметили расследователи.

Фото: citeam-ru.medium.com

"На еще одном видео, опубликованном 11 января, мы не заметили самих пусковых установок и/или ТЗМ, но рассмотрели все те же трехосные кунги и автопоезда. На этот раз последние оказались груженные контейнерами, вероятно, с ракетами комплекса "Искандер"", – допускают расследователи.

Они уточняют, что, согласно косвенной информации из открытых баз данных, эти составы с военной техникой выехали со станции Дивизионная в Улан-Удэ и со станции Биробиджан-2, неподалеку от которых дислоцируются 103-я и 107-я ракетные бригады роSSийской армии. Эти соединения, имеющие на вооружении "Искандеры", входят в состав 36-й и 35-й общевойсковых армий.

CIT отмечает, что о перебрасывании 107-й ракетной бригады "в Украину" также упоминается в комментариях к одному из видео с роSSийской военной техникой.

При этом Минобороны РФ объясняет перебрасывание частей и соединений "внезапной проверкой" с выдвижением на полигоны "на значительном расстоянии от пунктов постоянной дислокации".

"Однако, во-первых, до учений "Восход-2022", в рамках подготовки к которым якобы проводится переброска, еще 8 месяцев, а во-вторых, можно упомянуть, что в 2014 году переброску роSSийских регулярных частей для введения на территорию Украины также объясняли учениями", – отметили расследователи.

Три дня назад в CIT опубликовали подтверждение того, что РоSSия перебрасывает новую военную технику из Сибири ближе к границе Украины.