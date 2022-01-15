Оккупанты стреляли около Водяного и Причепиловки

Потерь среди украинских военных нет.

Оккупанты стреляли около Водяного и Причепиловки
Фото: facebook.com/pressjfo.news

В течение пятницы, 14 января, в зоне боевых действий на Донбассе роSSийско-оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Один раз враг применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Вблизи Водяного роSSийские наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм и противотанковых станковых гранатометов.

Неподалеку от Причепиловки противник произвел обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

По состоянию на 7 часов утра 15 января, нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксировано.

“Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними”, – говорится в сообщении.

Напомним, 13 января оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня, а в течение 12 января – трижды. В результате боец ООС получил боевую травму.

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