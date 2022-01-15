Швеция усилила военные подразделения из-за активности РоSSии в Балтийском море

Ранее РФ угрожала Швеции "последствиями" за присоединение к НАТО.

Швеция усилила военные подразделения из-за активности РоSSии в Балтийском море
Фото: kompravda.eu

Вооруженные силы Швеции усилили свои подразделения на острове Готланд на фоне роста роSSийской военной активности в Балтийском море. Ранее на этой неделе датские СМИ сообщили, что три корабля военно-морского флота РФ вошли в Балтийское море через датский пролив Большой Бельт, сообщает DW.

Шведская общественная телекомпания SVT выложила в субботу, 15 января, на своем сайте кадры, на которых видно, как на остров прибывают военнослужащие и техника. Они доставлены в административный центр острова – город Висбю паромом. Также в аэропорту Висбю 14 января приземлился военно-транспортный самолет с солдатами и оборудованием.

Глава Готландского полка Маттиас Ардин подтвердил, что речь идет о примерно "десятке боевых машин", часть из них уже патрулирует гавань.

"Вооруженные силы принимают необходимые меры, чтобы поддержать целостность Швеции и продемонстрировать нашу способность защитить Швецию и шведские интересы", - отметил Гультквист.

Ужесточение боеспособности из-за военной активности РФ на Балтике подтвердил министр обороны Швеции Петер Гультквист.

Усиление патрулирования на Готланде – это знак того, что Стокгольм серьезно относится к ситуации и что Швецию не "застанут врасплох", цитирует главу Минобороны шведское телеграфное агентство ТТ.

Швеция не является членом НАТО, но тесно сотрудничает с организацией. Присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу "обладало бы серьезными военно-политическими последствиями, которые потребовали бы адекватных шагов с роSSийской стороны", заявила 24 декабря 2021 года на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова.

После аннексии Россией полуострова Крым в 2014 году Стокгольм усилил оборону. В 2017 году Швеция возобновила всеобщую военную обязанность, которую отменили в 2010 году.

Как сообщалось, 14 декабря 2021 года Украина и Швеция подписали новое соглашениев сфере обороны.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Мы не будем принимать решений об Украине без Украины", – заместитель госсекретаря США"Мы не будем принимать решений об Украине без Украины", – заместитель госсекретаря США
В Украине создали интерактивную карту присутствия роSSийских войск у границ и на ДонбассеВ Украине создали интерактивную карту присутствия роSSийских войск у границ и на Донбассе
Ермак обсудил с советником Байдена ситуацию с безопасностью вокруг УкраиныЕрмак обсудил с советником Байдена ситуацию с безопасностью вокруг Украины
Стефанишина и Столтенберг отчитались о результатах заседания Комиссии по НАТОСтефанишина и Столтенберг отчитались о результатах заседания Комиссии по НАТО
В Сенате США предлагают поставлять в Украину вооружение, предназначавшееся для АфганистанаВ Сенате США предлагают поставлять в Украину вооружение, предназначавшееся для Афганистана
Блок рекламы


Похожие новости
Сыну чиновника Минобразования, избившему прохожего из-за парковки, сообщили о подозренииСыну чиновника Минобразования, избившему прохожего из-за парковки, сообщили о подозрении
Мэрию Лиссабона оштрафовали за раскрытие личных данных оппозиционеров, в том числе из РоSSииМэрию Лиссабона оштрафовали за раскрытие личных данных оппозиционеров, в том числе из РоSSии
Швеция выведет свои войска из Мали из-за ЧВК "Вагнер"Швеция выведет свои войска из Мали из-за ЧВК "Вагнер"
Янукович подал на Верховную Раду в суд из-за лишения его звания президента без импичментаЯнукович подал на Верховную Раду в суд из-за лишения его звания президента без импичмента
Порошенко сообщил о наработке с евродепутатами проекта жесткой резолюции по РоSSии на случай агрессивных действий КремляПорошенко сообщил о наработке с евродепутатами проекта жесткой резолюции по РоSSии на случай агрессивных действий Кремля
Совет ЕС продлил экономические санкции против РоSSии на полгодаСовет ЕС продлил экономические санкции против РоSSии на полгода
Восемь стран потеряли право голоса в ООН из-за неуплаты взносовВосемь стран потеряли право голоса в ООН из-за неуплаты взносов
Кулеба назвал "неделю большой дипломатии" неудовлетворительной для РоSSииКулеба назвал "неделю большой дипломатии" неудовлетворительной для РоSSии
США по-прежнему советуют американцам избегать путешествий в Украину из-за РоSSииСША по-прежнему советуют американцам избегать путешествий в Украину из-за РоSSии
С базы 5-й танковой бригады в Улан-Удэ на поездах массово отправляют военные машины и вооружение, – CITС базы 5-й танковой бригады в Улан-Удэ на поездах массово отправляют военные машины и вооружение, – CIT
Последние новости
Подгружаем последние новости