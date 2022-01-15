Швеция усилила военные подразделения из-за активности РоSSии в Балтийском море

Вооруженные силы Швеции усилили свои подразделения на острове Готланд на фоне роста роSSийской военной активности в Балтийском море. Ранее на этой неделе датские СМИ сообщили, что три корабля военно-морского флота РФ вошли в Балтийское море через датский пролив Большой Бельт, сообщает DW.

Шведская общественная телекомпания SVT выложила в субботу, 15 января, на своем сайте кадры, на которых видно, как на остров прибывают военнослужащие и техника. Они доставлены в административный центр острова – город Висбю паромом. Также в аэропорту Висбю 14 января приземлился военно-транспортный самолет с солдатами и оборудованием.

Глава Готландского полка Маттиас Ардин подтвердил, что речь идет о примерно "десятке боевых машин", часть из них уже патрулирует гавань.

"Вооруженные силы принимают необходимые меры, чтобы поддержать целостность Швеции и продемонстрировать нашу способность защитить Швецию и шведские интересы", - отметил Гультквист.

Ужесточение боеспособности из-за военной активности РФ на Балтике подтвердил министр обороны Швеции Петер Гультквист.

Усиление патрулирования на Готланде – это знак того, что Стокгольм серьезно относится к ситуации и что Швецию не "застанут врасплох", цитирует главу Минобороны шведское телеграфное агентство ТТ.

Швеция не является членом НАТО, но тесно сотрудничает с организацией. Присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу "обладало бы серьезными военно-политическими последствиями, которые потребовали бы адекватных шагов с роSSийской стороны", заявила 24 декабря 2021 года на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова.

После аннексии Россией полуострова Крым в 2014 году Стокгольм усилил оборону. В 2017 году Швеция возобновила всеобщую военную обязанность, которую отменили в 2010 году.

Как сообщалось, 14 декабря 2021 года Украина и Швеция подписали новое соглашениев сфере обороны.