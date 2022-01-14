Зеленский назначил посла Украины в Литве

Эта должность была вакантна с 6 октября 2020 года.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Петра Бешту Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Литовской Республике.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы державы.

"Назначить Бешту Петра Ивановича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Литовской Республике", - говорится в документе.

Напомним, 6 октября Зеленский уволил Владимира Яценковского с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины Литовской Республике. В тот же день были уволены еще трое глав дипломатических ведомств.