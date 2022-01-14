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2022-01-14
Зеленский назначил посла Украины в Литве
Эта должность была вакантна с 6 октября 2020 года.
Фото: Офіс президента
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Петра Бешту Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Литовской Республике.
Соответствующий указ обнародован на сайте главы державы.
"Назначить Бешту Петра Ивановича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Литовской Республике", - говорится в документе.
Напомним, 6 октября Зеленский уволил Владимира Яценковского с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины Литовской Республике. В тот же день были уволены еще трое глав дипломатических ведомств.