Зеленский назначил посла Украины в Литве

Эта должность была вакантна с 6 октября 2020 года.

Зеленский назначил посла Украины в Литве
Фото: Офіс президента

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Петра Бешту Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Литовской Республике.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы державы.

"Назначить Бешту Петра Ивановича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Литовской Республике", - говорится в документе.

Напомним, 6 октября Зеленский уволил Владимира Яценковского с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины Литовской Республике. В тот же день были уволены еще трое глав дипломатических ведомств.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский просит "друзей"-сенаторов США поддержать санкции против "Северного потока-2"Зеленский просит "друзей"-сенаторов США поддержать санкции против "Северного потока-2"
Информацию о возможности сокращения войск США в Восточной Европе отрицают в ГосдепеИнформацию о возможности сокращения войск США в Восточной Европе отрицают в Госдепе
Следствию известны вероятные исполнители по делу катастрофы МАУ, – МамедовСледствию известны вероятные исполнители по делу катастрофы МАУ, – Мамедов
"Мы не будем принимать решений об Украине без Украины", – заместитель госсекретаря США"Мы не будем принимать решений об Украине без Украины", – заместитель госсекретаря США
В Украине создали интерактивную карту присутствия роSSийских войск у границ и на ДонбассеВ Украине создали интерактивную карту присутствия роSSийских войск у границ и на Донбассе
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский продлил безвизовый режим для ВеликобританииЗеленский продлил безвизовый режим для Великобритании
РоSSия готовит операцию на востоке Украины под чужим флагом, чтобы оправдать вторжение, – CNNРоSSия готовит операцию на востоке Украины под чужим флагом, чтобы оправдать вторжение, – CNN
Началась встреча президентов Украины и АзербайджанаНачалась встреча президентов Украины и Азербайджана
Зеленский обсудил с Джонсоном ситуацию вокруг УкраиныЗеленский обсудил с Джонсоном ситуацию вокруг Украины
Ермак обсудил с советником Байдена ситуацию с безопасностью вокруг УкраиныЕрмак обсудил с советником Байдена ситуацию с безопасностью вокруг Украины
Зеленский поручил расширить ограничения для олигархов за пределы Украины, - МалюськаЗеленский поручил расширить ограничения для олигархов за пределы Украины, - Малюська
Мир должен понимать, что безопасность Украины – это гарантия его безопасности, - КличкоМир должен понимать, что безопасность Украины – это гарантия его безопасности, - Кличко
Генеральное консульство Украины во Вроцлаве заработает 17 январяГенеральное консульство Украины во Вроцлаве заработает 17 января
Партнеры Украины договариваются, чтобы выступить единым фронтом против провокаций РФ, - ТрюдоПартнеры Украины договариваются, чтобы выступить единым фронтом против провокаций РФ, - Трюдо
Зеленский поздравил украинцев со всемирным днем "Спасибо"Зеленский поздравил украинцев со всемирным днем "Спасибо"
Последние новости
Подгружаем последние новости