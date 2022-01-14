СБУ разоблачила в Сумской области земельные махинации на 66 млн грн

В Сумской области Служба безопасности Украины разоблачила дельцов, которые хотели избежать уплаты налогов от продажи агрофирмы, владевшей 6,5 тыс. га земли. По выводам экспертизы, от сделки государственный бюджет недополучил 66,2 млн. гривен.

В настоящее время судебные органы наложили арест на имущество и средства правонарушителей, информирует пресс-центр СБУ .

По данным расследования, руководство региональных агрофирм продало свои предприятия за сумму свыше 350 млн гривен. Но вместо обязательной уплаты налогов на сумму 66,2 млн. гривен злоумышленники решили вывести эти средства в тень.

"Для этого они якобы инвестировали 66,2 млн гривен в специально созданные фирмы. Затем эти средства провели через ряд фирм-прокладок и в итоге "легализовали" их через покупку элитной недвижимости и автомобилей премиум-класса", - сказано в сообщении.

В офисах коммерческих структур и по местам жительства организаторов схемы правоохранители провели обыски.

В рамках уголовного производства организатору противоправной схемы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 209 и ч. 3 ст. 212 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, а также уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины. Он объявлен в розыск.

Ранее сообщалось, что на госпредприятии "Укрлектравы" обнаружили хищение урожая.