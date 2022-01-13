Названы имена двух украинских защитников, погибших 10 января на Донбассе

Погибшие – двое бойцов 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

Вследствие подрыва неизвестного взрывного устройства на Донетчине 10 января погибли два бойца 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады - лейтенант Илья Супрун и старший солдат Валерий Петренко.

23-летний Илья Супрун проживал в Днепре, учился в Днепровском лицее информационных технологий, сообщила в Facebook его крестная Анна Кириченко. Илья окончил Национальную академию сухопутных войск им. Сагайдачного и в 2020 году заключил контракт и отправился на фронт в район Авдеевки под Донецком.

Фото: https://www.facebook.com/magistrjuly/ Илья Супрун

"У него был очень высокий потенциал. Выпускники этого лицея работают в международных IT-компаниях, в экономической сфере, занимаются политикой. У Ильи открывалось большое будущее. Но он еще был патриотом Украины. Окончание лицея совпало с началом войны на востоке, и он решил , что будет защищать Родину", – рассказала Анна Кириченко.

Валерию Петренко был 51 год, сообщила в Facebook заместитель директора Департамента социальной политики Днепровского городского совета Юлия Дмитрова. Она отметила, что двое защитников "сегодня возвращаются домой".

Фото: https://www.facebook.com/magistrjuly/ Валерий Петренко

"Дату и время прощания сообщим отдельно", – добавила она.

Напомним, 10 января в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, несовместимые с жизнью. Трагедия произошла возле села Крутая Балка Ясиноватского района Донецкой области.