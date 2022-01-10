Оккупационные власти Крыма признали пресную воду под Азовским морем условно питьевой

Пить можно, но только после необходимой обработки.

Оккупационные власти Крыма заявили, что запасы пресной воды под Азовским морем можно будет использовать для питья после обработки.

Об этом сообщил один из руководителей роSSийской оккупационной администрации Крыма Марат Хуснуллин, пишет "Крыминформ".

По его информации, найденная слабоминерализованная вода является условно питьевой (пригодна для использования в технических целях для полива, систем нагрева и охлаждения), но после необходимой подготовки ее можно использовать как питьевую.

Напомним, что в мае 2014 года, после захвата Крыма Россией , Украина прекратила поставку воды в автономию по Северо-Крымскому каналу. За последующие годы запасы пресной воды на полуострове почти иссякли, и даже в крупнейших городах водоснабжение пришлось ограничивать.

РоSSия пытается найти дополнительные запасы воды для оккупированного Крыма и в конце 2020 года президент РоSSии Владимир Путин впервые заявил о возможности добычи воды из-под Азовского моря.

Летом 2021 г. в Азовском море пробурили первую скважину и пробы пресной воды отправили в Москву для анализа. Глава оккупационных властей полуострова Сергей Аксенов говорил, что воду из-под Азовского моря могут подать в Северо-Крымский канал в обратном направлении – в сторону Джанкоя.