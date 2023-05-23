Окупанти припинили скидати воду на Каховському водосховищі, тепер занепокоєння викликає надмірний рівень води

МАГАТЕ знову каже про можливий негативний вплив на Запорізьку АЕС, але з прямо протилежної причини.

Експерти МАГАТЕ зазначають, що окупанти перестали осушувати Каховське водосховище, але тепер ситуація знову починає погіршуватись - вже через надмірний для безпеки Запорізької АЕС рівень води. Про це йдеться в заявіяка розміщена на сайті агентства , інформує ZN.ua .

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«Експерти Агентства продовжують стежити за висотою Каховського водосховища, яке забезпечує ЗАЕС водою для охолодження. Протягом останнього місяця висота водосховища значно зросла і 6 травня досягла історичного максимуму – 17,12 метра, що викликало занепокоєння з приводу того, що високий рівень води може негативно вплинути на станцію», – йдеться в заяві.

У МАГАТЕ запевнили, що нині висота поки стабільна і становить 17,06 метрів. Рівень майданчика ЗАЕС становить 22 метри, що приблизно на п’ять метрів вище поточної висоти водосховища.

Водночас, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі вчергове звернувся до росіян із закликом не використовувати тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію як військову базу.

«Немає нічого простішого: не стріляти по станції й не використовувати її як військову базу. В інтересах усіх домовитися про набір принципів для захисту станції під час конфлікту», – йдеться в заяві.

Зазначається, що у п’ятницю, 19 травня, під артилерійським обстрілом опинилася територія поблизу міста Енергодар, у якому проживає більшість персоналу Запорізької ЗАЕС, що «підтверджує загострення воєнної ситуації в регіоні».

Нещодавня евакуація деяких мешканців Енергодару додала невизначеності щодо кадрової ситуації, а експерти МАГАТЕ на початку цього місяця зафіксували подальше скорочення штату станції до мінімально необхідного персоналу.

За словами гендиректора МАГАТЕ, він продовжує вести активні переговори з усіма зацікавленими сторонами, щоб забезпечити безпеку Запорізької атомної електростанції і запобігти ризику серйозної ядерної аварії на континенті.

Нагадаємо, на окупованій російськими загарбниками Запорізькій атомній електростанції суттєво зросла кількість озброєних росіян.

Проте, попри нарощування військ і облаштування додаткової оборони навколо окупованої Запорізької АЕС, є також ознаки того, що росіяни облаштовують й шляхи відходу зі станції.