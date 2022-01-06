В Казахстане число погибших силовиков возросло до 13, двоих из них нашли обезглавленными

Число убитых протестующих до сих пор не уточнили.

В бывшей столице Казахстана Алматы, где минувшей ночью войска провели "зачистку", были обнаружены два тела силовиков с отсеченными головами. Также до 13 увеличилось количество погибших работников правоохранительных органов.

Об этом сообщает агентство РБК.

"Тринадцать правоохранителей погибли, в том числе два тела были обнаружены с отсеченными головами", – пишет "РИА Новости" со ссылкой на комендатуру города.

Ранее местная полиция сообщила, что в Алматы нашли тело обезглавленного мужчины. На тот момент не уточнялось, был ли мужчина работником правоохранительных органов или одним из участников протестов.

По данным полиции Алматы к утру 6 января во время штурма административных зданий в городе и его окрестностях были убиты десятки участников протестов. Их количество до сих пор не уточнили.

Всего в Казахстане, по данным местного Минздрава, в результате массовых беспорядков пострадали уже более тысячи человек. Почти 400 человек госпитализированы, 62 человека находятся в реанимации.