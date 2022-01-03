В Донецкой области обнаружили тело военного-контрактника с простреленной головой

Рассматриваются четыре версии происшествия.

В Донецкой области обнаружили тело военного-контрактника с простреленной головой
Фото: cow.org.ua

В Донецкой области обнаружили тело военнослужащего-контрактника с простреленной головой. Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре по военной и оборонной сфере Объединенных сил.

Погибшим оказался 21-летний уроженец пгт Нововасильевка. Запорожской области.

Предварительно установлено, что солдат, механик-водитель медицинского пункта первого механизированного батальона одной из воинских частей, покончил жизнь самоубийством, использовав штатное оружие по месту несения военной службы.

"По факту гибели военнослужащего Мариупольской спецпрокуратурой в военной и оборонной сфере Объединенных сил осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Рассматриваются также другие версии, в том числе умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия.

Гибель военнослужащего расследуют следователи Волновахского районного отдела полиции.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Германия передаст украинским военным мобильный госпиталь, - РезниковГермания передаст украинским военным мобильный госпиталь, - Резников
Столтенберг обсудил с Блинкеном связанные с Россией вопросыСтолтенберг обсудил с Блинкеном связанные с Россией вопросы
Болгарская церковь сделала шаг к признанию ПЦУБолгарская церковь сделала шаг к признанию ПЦУ
Госсекретарь США Блинкен обсудил с Зеленским предстоящие переговоры с РоSSиейГоссекретарь США Блинкен обсудил с Зеленским предстоящие переговоры с РоSSией
Польша взяла на себя председательство в ОБСЕПольша взяла на себя председательство в ОБСЕ
Блок рекламы


Похожие новости
Депутат из Одесской области пожелал украинцам "мира" на фоне новогоднего поздравления Путина
Все области Украины и Киев находятся в "желтой" зоне карантинаВсе области Украины и Киев находятся в "желтой" зоне карантина
Две последние области с 30 декабря покинут "красную" зонуДве последние области с 30 декабря покинут "красную" зону
В "красной" зоне карантина остаются две областиВ "красной" зоне карантина остаются две области
У еще одного судьи Конституционного суда обнаружили незадекларированный участок в КрымуУ еще одного судьи Конституционного суда обнаружили незадекларированный участок в Крыму
В Черкасской области создали первую в Украине добровольную пожарную команду, в которой будут нести службу монахиниВ Черкасской области создали первую в Украине добровольную пожарную команду, в которой будут нести службу монахини
В Николаевской области переименовали последнюю в области улицу ТерешковойВ Николаевской области переименовали последнюю в области улицу Терешковой
Полиция раскрыла покушение на судью из Ивано-Франковской областиПолиция раскрыла покушение на судью из Ивано-Франковской области
В Украине обнаружили первый случай "омикрона"В Украине обнаружили первый случай "омикрона"
В селе Винницкой области отказываются переименовывать улицу ТерешковойВ селе Винницкой области отказываются переименовывать улицу Терешковой
Последние новости
Подгружаем последние новости