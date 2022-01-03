В Донецкой области обнаружили тело военного-контрактника с простреленной головой

В Донецкой области обнаружили тело военнослужащего-контрактника с простреленной головой. Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре по военной и оборонной сфере Объединенных сил.

Погибшим оказался 21-летний уроженец пгт Нововасильевка. Запорожской области.

Предварительно установлено, что солдат, механик-водитель медицинского пункта первого механизированного батальона одной из воинских частей, покончил жизнь самоубийством, использовав штатное оружие по месту несения военной службы.

"По факту гибели военнослужащего Мариупольской спецпрокуратурой в военной и оборонной сфере Объединенных сил осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Рассматриваются также другие версии, в том числе умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия.

Гибель военнослужащего расследуют следователи Волновахского районного отдела полиции.