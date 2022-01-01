Франция начала председательство в Совете Евросоюза

Страна сменила в этой роли Словению.

Франция начала председательство в Совете Евросоюза
Фото: ЕРА/UPG

С 1 января 2022 года Франция начала шестимесячное председательство в Совете Европейского Союза.

Страна сменила в этой роли Словению, а после Франции Совет ЕС должна возглавить Чехия.

Девизом своего председательства Франция избрала: "Восстановление, сила и чувство принадлежности" - восстановление экономики и поддержка экологической и цифровой трансформации, "сила" для защиты и продвижения своих ценностей и интересов, и "ощущение принадлежности" в смысле развития общего европейского видения. пишет Европейская правда.

“Если бы мне нужно было одним предложением перевести цели нашего президентства с 1 января по 30 июня, я бы сказал, что нам нужно двигаться от состояния Европы, которая сотрудничает в рамках своих границ, в Европу, которая является мощным игроком в мире, полностью суверенным и свободным решать свою судьбу и делать свой выбор”, – заявил ранее президент Франции Эммануэль Макрон.

Макрон пообещал запустить реформу действующих в Шенгенской зоне правил и выступил за создание специального механизма экстренной помощи странам-членам ЕС в случае миграционных кризисов на границах.

Выступая за "стратегический суверенитет" ЕС, Макрон напомнил о концепции автономной системы обороны 27 стран союза, активно продвигаемой Францией. Париж настаивает, что такая система должна являться дополнением, а не альтернативой НАТО.

Президент Франции анонсировал активизацию политики по Западным Балканам, призвав ЕС "прояснить перспективы европейской интеграции" Албании, Боснии, Сербии, Черногории, Северной Македонии и Косово.

В будущем полугодии Франция также намерена достичь прогресса в переговорах по проекту европейского Пакта по миграции и убежищу.

Макрон предложил также пересмотреть бюджетные рамки и правила Евросоюза, создав новую модель экономического роста; уделить внимание регулированию цифровой сферы и мерам Европейского зеленого курса, в частности, созданию механизмов, которые ограничили или вовсе исключили импорт в ЕС продукции с высоким “углеродным следом”.

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