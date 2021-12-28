Netflix ответил Ткаченко на возмущение по поводу героини-украинки в сериале "Эмили в Париже"

Стриминговый сервис Netflix ответил на письмо министра культуры Украины Александра Ткаченко по поводу неприятного эпизода в новом сезоне сериала "Эмили в Париже". Украинку там показали глупой воровкой, что не понравилось многим зрителям.

По словам Ткаченко, ответ Netflix на критику "достаточно дипломатичен".

"Ответ Netflix на мое письмо относительно образа украинки в сериале "Эмили в Париже" достаточно дипломатичен. Поблагодарили за обратную связь. Но об озабоченности украинских зрителей изображением украинки услышано. Договорились, что в 2022 году будем в более тесном контакте, чтобы предотвратить подобные случаи", – рассказал министр изданию dev.ua.

Ткаченко считает, что хотя такое некорректное изображение украинки в сериале художественное, мы все имеем абсолютное право возмутиться на это.

"Такая активная общественная позиция будет точно способствовать тому, чтобы при дальнейшем показе персонажей украинской национальности в будущих съемках Netflix было учтено отношение украинцев", - отметил глава Минкультуры.

По его мнению, эта ситуация поднимает важный вопрос – имиджа Украины за рубежом.

На прошлой неделе на стриминговом сервисе Netflix представили второй сезон сериала "Эмили в Париже". В прошлом году первый сезон стал одним из самых популярных шоу.