Зеленський у шоу Netflix: Ніхто не знає, коли закінчиться війна, та для цього є лише одна умова — деокупація усіх територій

Вплинути на ситуацію, а саме пришвидшити наступ ЗСУ, може військова допомога США, зауважив він, інформує ZN.ua.

Зеленський у шоу Netflix: Ніхто не знає, коли закінчиться війна, та для цього є лише одна умова — деокупація усіх територій
© Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський нагадав, що Україна вважатиме перемогою у війні - звільнення усіх територій та наш вихід на кордони 1991 року. Все інше буде вважатися замороженням конфлікту. Про це він сказав під час шоу "Мій наступний гість не потребує представлення" на Netflix, додаючи, що ніхто зараз не знає, скільки ще триватиме війна.

"Я відповідальна людина і розумію, що це означає для людей почути, коли війна закінчиться. Тому що це головне питання. Я не граю з такими речами, - зазначив президент. - Для нас кінець війни, як би там не звучало, як би хтось вірив чи ні. Кінець — це тоді, коли ми відвоюємо свою землю і будемо на своїх кордонах...

Це не означає, що завтра не літають дрони, а десь там на фронті люди вбивають, але це далеко і до нас не відноситься. Ні, це неправда, і нечесно. Тому що все це наші громадяни, які воюють. Тому я й говорив, що війна не далеко. Вона скрізь і в кожному будинку сьогодні".

Він зазначив, що на перебіг війни може повпливати військова допомога США, адже вона може пришвидшити наступ ЗСУ.

"І ми стежимо, бо ми переживаємо цей факт. І чуємо меседжі різні, з різних боків, якщо зміниться клімат у політиці, в Конгресі, і це може сильно вплинути й на допомогу Україні. Найголовніше, щоб США, суспільство знало і не збилося з курсу, з цього шляху підтримки України, а знало, що ми воюємо і за них також", — резюмував він.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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