Зеленський у шоу Netflix: Ніхто не знає, коли закінчиться війна, та для цього є лише одна умова — деокупація усіх територій

Президент України Володимир Зеленський нагадав, що Україна вважатиме перемогою у війні - звільнення усіх територій та наш вихід на кордони 1991 року. Все інше буде вважатися замороженням конфлікту. Про це він сказав під час шоу "Мій наступний гість не потребує представлення" на Netflix , додаючи, що ніхто зараз не знає, скільки ще триватиме війна.

"Я відповідальна людина і розумію, що це означає для людей почути, коли війна закінчиться. Тому що це головне питання. Я не граю з такими речами, - зазначив президент. - Для нас кінець війни, як би там не звучало, як би хтось вірив чи ні. Кінець — це тоді, коли ми відвоюємо свою землю і будемо на своїх кордонах...

Це не означає, що завтра не літають дрони, а десь там на фронті люди вбивають, але це далеко і до нас не відноситься. Ні, це неправда, і нечесно. Тому що все це наші громадяни, які воюють. Тому я й говорив, що війна не далеко. Вона скрізь і в кожному будинку сьогодні".

Він зазначив, що на перебіг війни може повпливати військова допомога США, адже вона може пришвидшити наступ ЗСУ.