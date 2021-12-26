РоSSия заявила, что уведет часть военных из Крыма и от украинской границы

Южный военный округ РоSSии возвращает в пункты постоянной дислокации более 10 тысяч военнослужащих, которые в течение месяца проводили занятия в полевых условиях, в частности, в оккупированном Крыму и Ростовской области.

Об этом пишет interfax.ru.

“В войсках ПВО завершился этап боевого согласования отделений, экипажей и расчетов в мотострелковых соединениях, воинских частях родов войск и специальных войск. Более 10 тысяч военнослужащих в составе подразделений совершат марши в пункты постоянной дислокации с территории общевойсковых полигонов”, – сообщила пресс-служба округа.

Согласно сообщению, занятия проводились на общевойсковых полигонах в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, в Крыму, Ставропольском и Краснодарском краях, республиках Северного Кавказа, а также на полигонах военных баз РФ в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

"В течение месяца на ротационной основе по модульной системе прошли подготовку в полевых условиях батальонные тактические группы и тактические группы родов войск всех соединений и воинских частей Юго-Восточной обороны", - сообщили в округе.

В сообщении также отмечено, что для поддержания высокой боевой готовности во всех соединениях и воинских частях ПВО на период новогодних праздников будут назначены очередные подразделения, средства усиления, а также силы для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций.

"В первой декаде января продолжат нести службу на боевой вахте подразделения противовоздушной обороны, экипажи части кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии, подразделения радиоэлектронной борьбы и очередные смены оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиации", - говорится в сообщении.

Напомним, Вооруженные силы РоSSии с 1 декабря начали новый период оперативной и боевой подготовки, в том числе и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Они также активизировали усовершенствование фортификационного оборудования передовых позиций.

22 декабря во время заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе было достигнуто совместное понимание необходимости восстановления действия режима прекращения огня на Донбассе. Украинская делегация в ТКГ выразила "сдержанный оптимизм".

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Командование оккупационных войск РоSSии наращивает мероприятия боевой подготовки в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов.