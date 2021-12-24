Ткаченко отреагировал на карикатурную и стереотипную героиню-украинку в сериале "Эмили в Париже" на Netflix

Минкультуры направит обращение в стриминговую платформу.

Министр культуры Украины Александр Ткаченко направит в Netflix официальную позицию по карикатурному и стереотипному изображению украинки в сериале "Эмили в Париже".

На своем канале в Telegram министр отметил, что Netflix хорошо знаком с Украиной и большинство улиц Парижа в фильме "Последний наемник" снимались в Киеве.

Также европейцы и американцы должны были слышать об украинских художниках, в частности, дирижере Оксане Лынив, теннисистке Элине Светолиной, певице Джамале, дизайнере Вите Кин.

"Но этого наверняка мало. И придется продолжать бороться со стереотипами. Потому что если в 90-х и 2000-х украинских ребят изображали преимущественно как гангстеров, со временем это изменилось. Однако не в данном случае. В «Эмили в Париже» есть карикатурный образ украинки, который является неприемлемым. А с другой – еще и оскорбительным. Такими будут видеть украинцев за границей? Которые воруют, хотят получать все бесплатно, боятся депортации? Так не должно быть", - отметил глава Минкульта.

Фото: фрагмент сериала

На этой неделе на стриминговом сервисе Netflix презентовали второй сезон сериала " Эмили в Париже». В прошлом году первый сезон стал одним из самых популярных шоу.

В этом сезоне появился новый персонаж – украинка Петра из Киева. Петра изображена как не слишком интеллектуальная женщина, склонная к воровству и жаждущая всего бесплатного.



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