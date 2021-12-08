?США будут добиваться остановки "Северного потока-2", если Путин вторгнется в Украину, - Bloomberg

Соединенные Штаты Америки будут добиваться от Германии согласия остановить газопровод "Северный поток-2", если президент РФ Владимир Путин вторгнется в Украину.

Об этом идет речь в материале Bloomberg.

Отмечается, что Администрация президента Джо Байдена будет требовать от нового правительства Германии обязательства остановить проект при таких обстоятельствах.

Газопровод "Северный поток" является одной из мер, которые обсуждают США и европейские союзники как потенциальные рычаги влияния на роSSийского президента. Поэтому Путин снова собирает войска у границы с Украиной, а США и НАТО переживают о возможности вторжения в начале следующего года. Сам Путин отрицает, что намерен начать открытую войну с Украиной.

Другие возможные обсуждаемые варианты включают санкции против роSSийских банков и экспорт товаров из страны. Цель состоит в том, чтобы согласовать всеобъемлющий пакет, который будет болезненным с экономической точки зрения, чтобы служить сдерживающим фактором.

Напомним, ранее глава фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер заявил, что в случае эскалации войны с Украиной новое правительство Германии должно свернуть запуск газопровода "Северный поток-2".

По данным Министерства обороны Украины, РоSSия будет наиболее готовой к новому вторжению в конце января. Это один из сценариев, однако он не обязателен. Украина и государства-партнеры разрабатывают жесткий санкционный механизм, который будет применен против РФ в случае эскалации.