Ассоциация городов Украины назвала распространенной практикой решения о земле, из-за которых начали "одесское дело"

Ассоциация городов Украины по адвокатскому запросу для подтверждения позиции Одесского городского совета предоставила экспертное заключение о порядке предоставления земельных участков коммунальной собственности.

Об этом сообщается на сайте АГУ.

Относительно права городского совета в период с 2016 года по 2019 год передавать в постоянное пользование земельные участки коммунальной собственности коммунальным предприятиям и органам государственной власти в ассоциации написали, что горсовет имел на это правовые основания, в том числе и органам прокуратуры, а также целевым назначением "для строительства и обслуживания жилых домов". В АГУ сослались на Конституцию и статьи Земельного кодекса.

"В открытых источниках можно найти соответствующую информацию, свидетельствующую, что такая практика достаточно распространена", – говорится в заключении.

Также отмечается, что горсовет имел право передавать в аренду земельные участки коммунальной собственности, на которых расположена недвижимость физических или юридических лиц.

Неприменение конкурентной процедуры в виде земельных торгов допускается исключительно в случае, когда земельный участок государственной или коммунальной собственности предоставляется физическим или юридическим лицом в пользование с целью обслуживания и эксплуатации исключительно существующих объектов недвижимого имущества (зданий, сооружений), расположенных на таком земельном участке и принадлежащих на праве собственности указанным лицам", – отмечено в экспертном заключении.

Такую практику в ассоциации назвали достаточно распространенной и добавили, что примеры таких решений также есть в открытых источниках информации.

Напомним, 6 октября генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала ряд подозрений в рамках расследования уголовного производства НАБУ и САП. В тот же день детективы НАБУ вручили подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову и еще трем чиновникам.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 255 (создание или участие в преступной организации) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса. По версии следствия, участники организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения деньгами местного бюджета и землей территориального общества Одессы для его передачи под застройку. Из-за этих действий, как сообщали в НАБУ, в течение 2016–2019 годов община потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га, а чиновники незаконно потратили из местного бюджета 131 млн грн.

Общий размер ущерба по этим эпизодам, согласно результатам экспертизы, составляет 689 млн грн. Всего в производстве фигурирует 16 человек, в том числе известный бизнесмен Владимир Галантерник.

Труханову и другим фигурантам определили меры пресечения в виде залогов суммами в миллионы и десятки миллионов гривен.