Кількість загиблих внаслідок землетрусів у Туреччині та Сирії наблизилася до 16 тисяч

Гуманітарні організації попереджають, що ці цифри можуть зрости, інформує ZN.ua.

Кількість загиблих внаслідок землетрусів у Туреччині та Сирії наблизилася до 16 тисяч
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Кількість загиблих внаслідок руйнівного землетрусу, що стався у Туреччині та Сирії, становить щонайменше 15 865 людей, повідомляє CNN.

У Туреччині кількість загиблих зросла до щонайменше 12 873 людей, повідомило турецьке Агентство з управління в надзвичайних ситуаціях (AFAD).

За даними групи цивільної оборони «Білі шоломи» загальна кількість загиблих у Сирії становить щонайменше 2 992 людини, з них 1 730 - у районах на північному заході країни, які утримують повстанці.

За повідомленнями сирійських державних ЗМІ, на підконтрольних уряду територіях країни зафіксовано близько 1 262 смертей.

Гуманітарні організації попереджають, що кількість жертв, ймовірно, значно зросте, особливо в Сирії, оскільки пошуково-рятувальні команди розбирають завали тисяч зруйнованих будівель в умовах сильних морозів, зіштовхнувшись з ризиком повторних поштовхів.

За повідомленнями офіційних осіб, десятки тисяч людей по всьому регіону отримали поранення.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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