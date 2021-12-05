Турция готова организовать диалог Зеленского и Путина, - пресс-секретарь Эрдогана

"Мы готовы сделать все от нас зависящее, чтобы предотвратить новую эскалацию".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может организовать переговоры Владимира Зеленского и президента РоSSии Владимира Путина.

Об этом сообщил пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калин, передает Anadolu.

Он отметил, что Турция "имеет хорошие отношения как с Россией , так и с Украиной, выступая против любого роста напряженности между этими странами".

"Мы готовы сделать все от нас зависящее, чтобы предотвратить новую эскалацию ситуации в регионе", - заявил Калин на полях 7-го Средиземноморского форума по диалогу, организованному в Риме при поддержке МИД Италии и института ISPI.

По словам Калина, противостояние Украины и РоSSии не отвечает интересам всего региона, в частности, Турции. Пресс-секретарь Эрдогана напомнил о его предложении, озвученном в беседе с Владимиром Путиным.

"Безусловно, лучшим выходом было бы решение вопроса самими сторонами, а именно - Россией и Украиной. Это был бы идеальный вариант. Однако если подобное не получается, то Турция может сыграть роль, внести конструктивный вклад в снижение напряженности. Анкара готова создать площадку для диалога и благодаря положительным отношениям и с Москвой, и с Киевом , принять меры по недопущению эскалации. Многие страны Запада не имеют таких конструктивных связей с Россией , и в этом смысле Турция выгодно отличается", - отметил Калин.

Представитель президента Калин подчеркнул, что Турция выступает против процессов, которые могут привести к новой войне в Донбасском регионе.

"Мы с самого начала говорим об этом. Все стороны ответственны за снижение напряженности. Есть шаги, которые должна сделать РоSSия, есть то, что нужно сделать Украине, а также НАТО и Западному блоку. Важно отказаться от провокаций и напряжения противостояния. Иначе пострадают все. "Украина и так понесла серьезные убытки от противостояния последних лет, погибли тысячи человек. Снова заявляю, что Турция и лично президент Эрдоган готовы сыграть роль, направить процесс в верное русло", - добавил Калин. Эрдоган и Путин провели телефонный разговор, в котором обсуждали Украину.

В конце ноября президент Турции предложил свое посредничество между Путиными и Зеленским. Министерство иностранных дел РоSSии отклонило предложение Эрдогана и заявило, что о посреднической роли Турции между Россией и Украиной "не может быть и речи", потому что РоSSия не считает себя стороной "внутриукраинского" конфликта.

В конце 2020 года Украина просила стать посредником между Путиным и Зеленским тогдашнего премьера Израиля Беньямина Нетаньяху.