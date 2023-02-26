Білорусь готова мобілізувати 1,5 млн осіб із 9,3 млн населення. У Радбезі назвали умову мобілізації

Глава білоруського Радбезу згадав і про «народне ополчення», інформує ZN.ua.

Білорусь готова мобілізувати 1,5 млн осіб із 9,3 млн населення. У Радбезі назвали умову мобілізації
© Міністерство оборони республіки Білорусь

Держсекретар Радбезу Білорусі Аляксандр Вольфович заявив, що у разі оголошення воєнного стану та переведення економіки на «військові рейки» держава готова мобілізувати для потреб армії 1,5 млн осіб, передає «Белта». Зазначимо, що населення Білорусі станом на 2021 рік становило 9,3 млн осіб.

«Адже дивіться, якщо взяти за чисельністю військові організації держави, можливо, розкрию деякі секретні відомості, структури військової організації держави, не Збройних Сил, складуть десь до 1,5 млн осіб у разі оголошення воєнного стану та переведення економіки на військові рейки. А чисельність населення у нас понад 9 млн, тому решта 8 млн, звичайно ж, працюватимуть на промисловості, навчатимуть, лікуватимуть, вирощуватимуть хліб. Тому що життя не зупиниш, і у воєнний час треба займатися цим», – заявив Вольфович.

При цьому він згадав про «народне ополчення». За словами Вольфовича, воно призначене для надання допомоги насамперед органам Міністерства внутрішніх справ на місцях, захисту громадського порядку, боротьби з бандитизмом на місцях, припинення мародерства, боротьби з ДРГ, які виходитимуть у ті чи інші регіони місцевості.





Интересные новости
Мінус склад боєприпасів та база окупантів: подробиці "бавовни" у МаріуполіМінус склад боєприпасів та база окупантів: подробиці "бавовни" у Маріуполі
Путін не знайшов рішення глухого кута, в якому опинилась Росія — британська розвідкаПутін не знайшов рішення глухого кута, в якому опинилась Росія — британська розвідка
Біля посольства РФ у Ризі поставили російський підбитий танкБіля посольства РФ у Ризі поставили російський підбитий танк
В Міноборони РФ звинувачують ПВК Вагнера у роботі на УкраїнуВ Міноборони РФ звинувачують ПВК Вагнера у роботі на Україну
Колишнього зама Труханова заочно арештували у справі Кауфмана-БоруховичаКолишнього зама Труханова заочно арештували у справі Кауфмана-Боруховича
Блок рекламы


Похожие новости
Єврорада ввела санкції проти 18 осіб, пов'язаних із ПВК «Вагнер»Єврорада ввела санкції проти 18 осіб, пов'язаних із ПВК «Вагнер»
Росія узурпувала місце в Радбезі і перетворила його на трон безкарності – КулебаРосія узурпувала місце в Радбезі і перетворила його на трон безкарності – Кулеба
Росія може мобілізувати ще до мільйона людей — розвідка НімеччиниРосія може мобілізувати ще до мільйона людей — розвідка Німеччини
США планують запровадити нові санкції проти 200 фізичних та юридичних осіб РФ — WSJСША планують запровадити нові санкції проти 200 фізичних та юридичних осіб РФ — WSJ
Без перемоги України НАТО не зможе запобігти планам Росії поглинути Білорусь – ISWБез перемоги України НАТО не зможе запобігти планам Росії поглинути Білорусь – ISW
Білорусь перекидає військову техніку до кордону з Литвою – моніторингова групаБілорусь перекидає військову техніку до кордону з Литвою – моніторингова група
Посли ЄС не змогли узгодити десятий пакет санкцій проти РФ: в Politico назвали причинуПосли ЄС не змогли узгодити десятий пакет санкцій проти РФ: в Politico назвали причину
Юсов розповів, як убезпечити себе від російської мобілізації у фільтраційних таборахЮсов розповів, як убезпечити себе від російської мобілізації у фільтраційних таборах
Білоруські військові отримали ракетний комплекс "Іскандер" – моніторингова групаБілоруські військові отримали ракетний комплекс "Іскандер" – моніторингова група
Франція та Канада закликали своїх громадян залишити Росію та БілорусьФранція та Канада закликали своїх громадян залишити Росію та Білорусь
Последние новости
Подгружаем последние новости