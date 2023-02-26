Білорусь готова мобілізувати 1,5 млн осіб із 9,3 млн населення. У Радбезі назвали умову мобілізації

Держсекретар Радбезу Білорусі Аляксандр Вольфович заявив, що у разі оголошення воєнного стану та переведення економіки на «військові рейки» держава готова мобілізувати для потреб армії 1,5 млн осіб, передає «Белта». Зазначимо, що населення Білорусі станом на 2021 рік становило 9,3 млн осіб.

«Адже дивіться, якщо взяти за чисельністю військові організації держави, можливо, розкрию деякі секретні відомості, структури військової організації держави, не Збройних Сил, складуть десь до 1,5 млн осіб у разі оголошення воєнного стану та переведення економіки на військові рейки. А чисельність населення у нас понад 9 млн, тому решта 8 млн, звичайно ж, працюватимуть на промисловості, навчатимуть, лікуватимуть, вирощуватимуть хліб. Тому що життя не зупиниш, і у воєнний час треба займатися цим», – заявив Вольфович.

При цьому він згадав про «народне ополчення». За словами Вольфовича, воно призначене для надання допомоги насамперед органам Міністерства внутрішніх справ на місцях, захисту громадського порядку, боротьби з бандитизмом на місцях, припинення мародерства, боротьби з ДРГ, які виходитимуть у ті чи інші регіони місцевості.