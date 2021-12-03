Законопроект 5600 остается заблокированным до подписания, рассмотрение постановлений будет продолжено во вторник

Успели заслушать не все постановления.

Законопроект 5600 остается заблокированным до подписания, рассмотрение постановлений будет продолжено во вторник
Фото: LB.ua

Верховная Рада на заседании 3 декабря не смогла разблокировать подписание "ресурсного" законопроекта 5600, принятого 30 ноября. Депутаты успели заслушать не все постановления.

Заслушанные постановления об отмене результатов голосования за этот документ не набрали достаточное количество голосов – от 80 до 86, но аналогичных документов осталось еще несколько.

Первый заместитель главы финансового комитета, глава фракции "Голос" Ярослав Железняк в комментарии LB.ua сообщил, что подписание 5600 заблокировано по крайней мере до вторника.

"Во вторник парламент продолжит рассмотрение постановлений об отмене результатов голосования", – отметил он.

Перед голосованием авторы постановлений выражали свое обоснование.

Михаил Цымбалюк ("Батькивщина") заявил, что через законопроект 5600 "впервые со сталинских времен облагают налог крестьянина-единоличника, который будет платить с гектара 1500 гривен налога".

Он также отметил, что после вступления в силу законопроекта возрастут цены на сельскохозяйственную продукцию, что скажется на всех.

Ирина Геращенко от "Евросолидарности" заявила, что документ не имеет ничего общего с борьбой с олигархами.

"Рента на руду остается в Украине самой низкой в мире. То есть олигархи не просто не пострадали, они выиграли. Так же и эконалог", – выразилась она.

Владимир Арьев ("Евросолидарность") во время выступления сказал, что законопроект 5600 был принят с процессуальными нарушениями.

"Малый и средний бизнес заплатит 20 млрд, за счет того, что облагают налогом не прибыли, а убытки. ФЛПы, малый бизнес, должен сегодня платить еще и налог на убытки, а фискальным органам предоставляются драконовские полномочия", – заявил он.

Напомним, рассмотрение законопроекта 5600 переносили трижды. До этого он стоял в повестке дня на 18 ноября, но был снят с рассмотрения. Как известно, в бюджет-2022 заложили деньги, поступление которых ожидается от этого законопроекта.

5600 было принято в первом чтении 1 июля на внеочередном заседании. 17 ноября глава фракции "Голос", первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк заявил, что рассмотрение законопроекта во втором чтении откладывают, потому что за него нет голосов.

Законопроект слушали по спецпроцедуре, то есть голосовали только за приоритетные правки, а не за все, которых больше 11 000.

30 ноября его проголосовали в целом. Детали об изменениях в налоговой системе после этого закона читайте в материале "5600: кто заплатит вместо олигархов".



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