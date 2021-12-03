Умер директор львовского Дома ученых, который закрыли из-за вечеринки блогеров

75-летнему Роману Славитичу стало плохо во время визита в городской совет.

Утром 3 декабря во Львове внезапно скончался 75-летний директор Дома ученых Роман Славитич. Ему стало плохо во время визита в городской совет, где должна была состояться встреча с заместителем главы Андреем Москаленко.

В пресс-службе ЛГС сообщили, что Роману Славитичу стало плохо в помещении городского совета. По словам работницы мэрии, когда мужчина вошел в кабинет, она заметила, что у него нездоровый вид и предложила стакан воды.

"Он сел за стол и потерял сознание. Работники вызвали скорую и начали сердечно-легочную реанимацию с применением автоматического внешнего дефибриллятора. По прибытии на место медики оперативно продолжили проводить реанимационные мероприятия. В течение часа боролись за его жизнь, но, к сожалению, спасти не удалось", – сказано в сообщении.

Первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко уточнил, что около 8:00 утра Роман Славитич пришел к нему на встречу, о которой сам попросил накануне.

По предварительным выводам врачей, Роман Славитич умер от сердечного приступа.

Напомним, недавно Дом ученых оказался в центре скандала из-за вечеринки блогеров в День памяти жертв Голодоморов. На следующий же день городские власти запретили работу Дома ученых на неопределенный срок, а полиция начала расследование.

27 ноября во львовском Доме ученых устроили вечеринку ко дню рождения блогера из Черновцов Александра Залиска. Развлекал гостей ведущий Владимир Остапчук. Организаторы вечеринки заплатили за семь часов аренды зала Дома ученых.

Заместитель директора Дома ученых Василий Мастикаш заявил, что руководство учреждения не учло, что вечеринка запланирована на День памяти жертв Голодоморов, потому что соглашение, по его словам, подписывались примерно за месяц до события.