Арахамия заявил, что СБУ через несколько недель может предоставить "интересные новости" по подготовке госпереворота

Глава фракции СН подчеркнул, что президент не анонсировал переворот, а выразил предостережение.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что через некоторое время Служба безопасности Украины сможет предоставить новую информацию о подготовке возможного государственного переворота.

Об этом он сообщил в кулуарах парламента журналистам, передает корреспондент Lb.ua .

"Давайте дадим несколько недель Службе безопасности Украины. Я думаю, нас всех ждут интересные новости", – заявил парламентарий.

Арахамия подчеркнул, что на пресс-конференции президент не "анонсировал" государственный переворот, а выразил предостережение.

"Он озвучил возможный сценарий", – отметил он.

Напомним, в пятницу президент Владимир Зеленский на брифинге сообщил, что у украинской разведки есть информация о подготовке в Украине государственного переворота. К этому были причастны граждане Украины и РоSSии, при этом обсуждалось привлечение Рината Ахметова. "У нас есть даже звуковая информация, где представители Украины с представителями РоSSии обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте. Что будут привлечены миллиард долларов. Я считаю, что это операция – его вовлекают в войну против государства Украина", – заявил президент.

Ахметов на это ответил, что информация, обнародованная Владимиром Зеленским о якобы втягивании его в какой-то госпереворот, является сплошной ложью.

Позже журналист американского издания BuzzFeed Кристофер Миллер сообщил в Twitter , что государственный переворот якобы планировали сотрудник ФСБ и трое находящихся в оккупированном Крыму перебежчиков МВД Украины. Среди них упоминалось и имя Эдуарда Федосова.

В этом списке фигурировал бывший заместитель главы Государственной миграционной службы Украины и бывший высокопоставленный чиновник МВД Василий Грицак. Он отрицал информацию об участии в мятеже, как и Федосов.