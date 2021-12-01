Зеленский вносит законопроект о множественном гражданстве: "Нас 65 миллионов"
По его словам, впервые украинцы со всего мира будут чувствовать себя не диаспорой, не людьми украинского происхождения, а людьми украинского гражданства.
Президент Владимир Зеленский сегодня вносит законопроект о множественном гражданстве.
Об этом он объявил во время обращения к народным депутатам.
"Важная составляющая нашей международной политики – поддержка мирового украинства. Я знаю, насколько важен для украинцев, проживающих в США, Канаде, ЕС вопрос множественного гражданства. Сегодня я вношу соответствующий законопроект на рассмотрение парламента. Нас 65 миллионов", – объявил президент.
Он отметил, что впервые украинцы со всего мира будут чувствовать себя не диаспорой, не людьми украинского происхождения, а людьми украинского гражданства.
"Равными украинцами. И это - тоже часть нашей независимости, когда люди с равными правами ездят по ровным дорогам", – заявил он.
Согласно закону "О гражданстве Украины", если украинец имеет подданство другого государства или государств, то в правовых отношениях с Украиной он признается только гражданином Украины. Если иностранец получил украинское гражданство, то для Украины - он только ее гражданин.
В то же время, добровольное получение украинцем другого гражданства является основанием для прекращения гражданства Украины. Это происходит не автоматически, а после указа президента.
Лица с двойным гражданством не могут работать на госслужбе.