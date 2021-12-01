Зеленский вносит законопроект о множественном гражданстве: "Нас 65 миллионов"

По его словам, впервые украинцы со всего мира будут чувствовать себя не диаспорой, не людьми украинского происхождения, а людьми украинского гражданства.

Зеленский вносит законопроект о множественном гражданстве:
Фото: Lb.ua

Президент Владимир Зеленский сегодня вносит законопроект о множественном гражданстве.

Об этом он объявил во время обращения к народным депутатам.

"Важная составляющая нашей международной политики – поддержка мирового украинства. Я знаю, насколько важен для украинцев, проживающих в США, Канаде, ЕС вопрос множественного гражданства. Сегодня я вношу соответствующий законопроект на рассмотрение парламента. Нас 65 миллионов", – объявил президент.

Он отметил, что впервые украинцы со всего мира будут чувствовать себя не диаспорой, не людьми украинского происхождения, а людьми украинского гражданства.

"Равными украинцами. И это - тоже часть нашей независимости, когда люди с равными правами ездят по ровным дорогам", – заявил он.

Согласно закону "О гражданстве Украины", если украинец имеет подданство другого государства или государств, то в правовых отношениях с Украиной он признается только гражданином Украины. Если иностранец получил украинское гражданство, то для Украины - он только ее гражданин.

В то же время, добровольное получение украинцем другого гражданства является основанием для прекращения гражданства Украины. Это происходит не автоматически, а после указа президента.

Лица с двойным гражданством не могут работать на госслужбе.

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