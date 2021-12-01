Ермак: "Для дестабилизации ситуации в Украине будут использованы люди, которым не нравится закон об олигархах"

Глава ОП убежден, что деятельность олигархов в Украине представляет собой угрозу самому существованию государства.

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что внешняя угроза и дестабилизация в стране – это два равносильных и связанных фактора. Именно поэтому деятельность олигархов в Украине представляет собой угрозу самому существованию государства.

Об этом руководитель ОП рассказал в интервью РБК-Украина, комментируя заявления Владимира Зеленского о втягивании бизнесмена Рината Ахметова в государственный переворот.

"Согласно той информации, которую мы получили от международных партнеров, велика вероятность, что для дестабилизации ситуации в Украине будут использованы люди, которым не нравится закон об олигархах. Я считаю, что президент Украины очень корректно и дипломатично озвучил часть этой информации, и даже предложил этому человеку ознакомиться с имеющимися материалами. Потому что, по мнению Владимира Зеленского, господина Ахметова пытаются намеренно втянуть в атаку на собственное государство", - пояснил Андрей Ермак.

Он уверен, что у президента были серьезные основания для подобных утверждений и "эти основания глубоко изучаются правоохранительными органами".

"Я знаю, что они это делают, причем делают в сотрудничестве с нашими международными партнерами. И сегодня нужно быть очень внимательными. Когда президент назвал фамилию одного из крупных бизнесменов, он несколько раз подчеркнул, что, по его мнению, человека пытаются вовлечь в эту историю. Мы с вами сейчас говорим о богатом человеке, но неправильно сегодня называть кого-то олигархом... Назвать кого-то олигархом можно будет только через 6 месяцев, когда реестр будет сформирован", - сказал Андрей Ермак.

Он уточнил, что только наличие двух обязательных факторов – влияния на политику и на СМИ – делает богатого человека олигархом.

"Наш народ устал ждать. Каждый хочет видеть положительные изменения не через 20 лет, а уже сегодня. Но никто не представляет, какое яростное сопротивление встречают какие-либо шаги команды Владимира Зеленского, направленные на смену старой олигархической системы. Поэтому мы пришли к выводу, что системные изменения невозможны без такого закона и без последовательного избавления от влияния олигархов на власть", – пояснил руководитель Офиса президента.

Он объяснил, почему функция ведения реестра олигархов временно возложена на Совет национальной безопасности и обороны.

"Атакуя государство, по сути, вместе с внешним агрессором, олигархи угрожают самому существованию Украины... Еще и потому, что там представлены руководители всех ключевых государственных органов... Для нас важно кардинально и системно укрепить политические и экономические институты. Когда изменения приобретут необратимый характер, необходимость во вмешательстве СНБО отпадет", - отметил Андрей Ермак.

Напомним, в пятницу президент Владимир Зеленский на брифинге сообщил, что у украинской разведки есть информация о подготовке в Украине государственного переворота. К этому были причастны граждане Украины и РоSSии, при этом обсуждалось привлечение Рината Ахметова. "У нас есть даже звуковая информация, где представители Украины с представителями РоSSии обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте. Что будут привлечены миллиард долларов. Я считаю, что это операция - его вовлекают в войну против государства Украины", - заявил президент.

Ахметов на это ответил, что информация, обнародованная Владимиром Зеленским о якобы втягивании его в какой-то госпереворот, является сплошной ложью.

Позже журналист американского издания BuzzFeed Кристофер Миллер сообщил в Twitter , что государственный переворот якобы планировали сотрудник ФСБ и трое перебежчиков МВД Украины. Среди них упоминалось и имя Эдуарда Федосова.

В этом списке фигурировал бывший заместитель главы Государственной миграционной службы Украины и бывший высокопоставленный чиновник МВД Василий Грицак. Он отрицал информацию об участии в мятеже, как и Федосов.

29 ноября СБУ открыла производство по факту подготовки государственного переворота. По данным спецслужбы, захват государственной власти готовили граждане РоSSии и Украины. Более подробную информацию в СБУ пообещали сообщить впоследствии.

30 ноября премьер Денис Шмыгаль в интервью агентству Reuters заявил, что за подготовкой госпереворота в Украине стоит РоSSия. Госпереворот, по его словам, готовился с целью свержения прозападного правительства в Украине.