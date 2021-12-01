Нардеп Юрченко заявил, что его оправдали по делу о ДТП во Львове

Галицкий районный суд Львова постановил, что депутат Верховной Рады Александр Юрченко не виновен в автомобильной аварии, которая произошла в центре Львова в июле.

Как следует из копии постановления суда, которое депутат обнародовал в фейсбуке, во время заседания 29 ноября судья Кристина Мисько признала, что тест на содержание наркотиков в организме Юрченко проводили с нарушениями, а самого теста нет в перечне разрешенных для такой проверки тестов.

Учитывая это, суд признал недействительным результат анализа. Дело против нардепа закрыто в связи с отсутствием состава правонарушения.

После того, как постановление суда будет опубликовано в едином реестре судебных решений, его можно будет обжаловать в апелляции.

Сам депутат назвал это решение справедливостью, за которую "следует бороться".

Как сообщалось, 8 июля Юрченко выезжал с платной парковки в центре Львова и ударил стоявший в пробке автомобиль. После этого депутат вроде бы пытался скрыться с места ДТП, но не смог. Впоследствии он напал на другого участника аварии. Полиция также заподозрила нардепа в наркотическом опьянении.