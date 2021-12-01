Нардеп Юрченко заявил, что его оправдали по делу о ДТП во Львове

Тест, обнаруживший у нардепа наркотическое опьянение, суд признал недействительным.

Нардеп Юрченко заявил, что его оправдали по делу о ДТП во Львове
Олександр Юрченко
Фото: facebook/Олександр Юрченко

Галицкий районный суд Львова постановил, что депутат Верховной Рады Александр Юрченко не виновен в автомобильной аварии, которая произошла в центре Львова в июле.

Как следует из копии постановления суда, которое депутат обнародовал в фейсбуке, во время заседания 29 ноября судья Кристина Мисько признала, что тест на содержание наркотиков в организме Юрченко проводили с нарушениями, а самого теста нет в перечне разрешенных для такой проверки тестов.

Учитывая это, суд признал недействительным результат анализа. Дело против нардепа закрыто в связи с отсутствием состава правонарушения.

После того, как постановление суда будет опубликовано в едином реестре судебных решений, его можно будет обжаловать в апелляции.

Сам депутат назвал это решение справедливостью, за которую "следует бороться".

Как сообщалось, 8 июля Юрченко выезжал с платной парковки в центре Львова и ударил стоявший в пробке автомобиль. После этого депутат вроде бы пытался скрыться с места ДТП, но не смог. Впоследствии он напал на другого участника аварии. Полиция также заподозрила нардепа в наркотическом опьянении.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Лукашенко назвал Крым "де-факто и де-юре роSSийским" и собрался с Путиным в СевастопольЛукашенко назвал Крым "де-факто и де-юре роSSийским" и собрался с Путиным в Севастополь
Переворот готовили сотрудник ФСБ и три перебежчика МВД, - журналист BuzzFeed МиллерПереворот готовили сотрудник ФСБ и три перебежчика МВД, - журналист BuzzFeed Миллер
Обвиняемый по делу пыточной "Изоляция" Евгений Бражников уехал из Украины
Зеленский о Дне памяти жертв голодоморов: мы являемся нацией, которую нельзя покорить даже тотальным голодомЗеленский о Дне памяти жертв голодоморов: мы являемся нацией, которую нельзя покорить даже тотальным голодом
Израиль сегодня закроет свои границы для всех иностранцев из-за "омикрона"
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский заявил, что Украина проведет перепись населения с помощью AppleЗеленский заявил, что Украина проведет перепись населения с помощью Apple
Ермака допросили по делу "вагнеровцев"Ермака допросили по делу "вагнеровцев"
Разумков заявил, что написал заявление о выходе из партии "Слуга народа" еще полгода назадРазумков заявил, что написал заявление о выходе из партии "Слуга народа" еще полгода назад
Арахамия заявил, что не считает дело Бутусовым преследованиемАрахамия заявил, что не считает дело Бутусовым преследованием
Арахамия заявил, что о решении мажоритарщика Сохи выйти из фракции узнал из новостейАрахамия заявил, что о решении мажоритарщика Сохи выйти из фракции узнал из новостей
Арахамия: "За бюджет-2022 проголосуют 240-250 нардепов"Арахамия: "За бюджет-2022 проголосуют 240-250 нардепов"
Нардеп-мажоритарщик, член МФО Разумкова Роман Соха вышел из фракции "Слуга народа"Нардеп-мажоритарщик, член МФО Разумкова Роман Соха вышел из фракции "Слуга народа"
Приговор по делу об убийстве Дениса Вороненкова будет оглашен 1 декабряПриговор по делу об убийстве Дениса Вороненкова будет оглашен 1 декабря
Тайвань заявил, что 27 китайских самолетов вошли в его зону ПВОТайвань заявил, что 27 китайских самолетов вошли в его зону ПВО
Порошенко заявил, что покупка электроэнергии у Беларуси – это ловушка для УкраиныПорошенко заявил, что покупка электроэнергии у Беларуси – это ловушка для Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости