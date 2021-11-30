Микитась не явился на подготовительное заседание ВАКС

Адвокат подозреваемого говорит, что тот за последние два месяца дважды лечил панкреатит в больнице.

Микитась не явился на подготовительное заседание ВАКС
Фото: maxim-mikitas.com

Бывший президент "Укрбуда", экс-нардеп Максим Микитась не явился на подготовительное заседание в Высший антикоррупционный суд по махинациям с закупками квартир для Национальной гвардии.

Адвокат подозреваемого говорит, что за последние два месяца тот якобы дважды находился в больнице с панкреатитом, передает корреспондент LB.ua. Полчаса назад Микитась не ответил на звонок.

Подготовительное заседание невозможно перенести, поэтому объявлен перерыв до 11:30 7 декабря.

Выяснилось также, что Микитась до сих пор не получил повестки. Повестки посылали по месту жительства Микитася, добавляет Центр противодействия коррупции.

Напомним, Микитась по этому делу добровольно вернул государству 50 млн. гривен, а 30 млн. гривен залога с него взыскали в судебном порядке. Одним из фигурантов этого дела является заместитель главы Офиса президента Олег Татаров. Он, по данным следствия, предлагал взятку эксперту, снизившему ущерб от махинаций более чем в 10 раз.

Микитасю также инкриминируют заказ похищения юриста корпорации "Укрбуд", владельцем которой он был. Следствие утверждает, что Микитась во время нахождения под домашним арестом (по делу о хищении средств Нацгвардии) заказал похищение человека с целью вымогательства $800 тыс. долга.

Уголовное дело о хищении средств Нацгвардии касается махинаций с жильем, в результате чего были потеряны активы на общую сумму 81 млн. 635 тыс. 448 грн. Микитась пошел на соглашение со следствием, в котором он дал показания относительно заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.

В декабре 2020 года дело о хищении было передано от НАБУ в СБУ.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Переворот готовили сотрудник ФСБ и три перебежчика МВД, - журналист BuzzFeed МиллерПереворот готовили сотрудник ФСБ и три перебежчика МВД, - журналист BuzzFeed Миллер
Обвиняемый по делу пыточной "Изоляция" Евгений Бражников уехал из Украины
Зеленский о Дне памяти жертв голодоморов: мы являемся нацией, которую нельзя покорить даже тотальным голодомЗеленский о Дне памяти жертв голодоморов: мы являемся нацией, которую нельзя покорить даже тотальным голодом
Израиль сегодня закроет свои границы для всех иностранцев из-за "омикрона"
Андрей Богдан обвиняет Владимира Зеленского во лжиАндрей Богдан обвиняет Владимира Зеленского во лжи
Блок рекламы


Похожие новости
В Израиле состоялось заседание украино-израильской комиссии по торговле и экономическому сотрудничествуВ Израиле состоялось заседание украино-израильской комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству
Чаус пришел в бронежилете на первое судебное заседание в ВАКСЧаус пришел в бронежилете на первое судебное заседание в ВАКС
Пленарное заседание Рады закрылось без голосования за законопроекты и отчет ВСК по вагнеровцамПленарное заседание Рады закрылось без голосования за законопроекты и отчет ВСК по вагнеровцам
Парламент со второй попытки досрочно закрыл внеочередное заседание из-за задымления пульта голосованияПарламент со второй попытки досрочно закрыл внеочередное заседание из-за задымления пульта голосования
"Слуга народа" после съезда проведет заседание фракции"Слуга народа" после съезда проведет заседание фракции
ВАКС заочно арестовал одесского бизнесмена ГалантерникаВАКС заочно арестовал одесского бизнесмена Галантерника
ВАКС отправил за решетку бывшего гендиректора Чернобыльского спецкомбинатаВАКС отправил за решетку бывшего гендиректора Чернобыльского спецкомбината
Зеленский созывает заседание СНБОЗеленский созывает заседание СНБО
ВАКС заочно арестовал экс-министра обороны СаламатинаВАКС заочно арестовал экс-министра обороны Саламатина
Нардепы собрались на созванное Зеленским внеочередное заседаниеНардепы собрались на созванное Зеленским внеочередное заседание
Последние новости
Подгружаем последние новости