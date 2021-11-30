Микитась не явился на подготовительное заседание ВАКС

Адвокат подозреваемого говорит, что тот за последние два месяца дважды лечил панкреатит в больнице.

Бывший президент "Укрбуда", экс-нардеп Максим Микитась не явился на подготовительное заседание в Высший антикоррупционный суд по махинациям с закупками квартир для Национальной гвардии.

Адвокат подозреваемого говорит, что за последние два месяца тот якобы дважды находился в больнице с панкреатитом, передает корреспондент LB.ua. Полчаса назад Микитась не ответил на звонок.

Подготовительное заседание невозможно перенести, поэтому объявлен перерыв до 11:30 7 декабря.

Выяснилось также, что Микитась до сих пор не получил повестки. Повестки посылали по месту жительства Микитася, добавляет Центр противодействия коррупции.

Напомним, Микитась по этому делу добровольно вернул государству 50 млн. гривен, а 30 млн. гривен залога с него взыскали в судебном порядке. Одним из фигурантов этого дела является заместитель главы Офиса президента Олег Татаров. Он, по данным следствия, предлагал взятку эксперту, снизившему ущерб от махинаций более чем в 10 раз.

Микитасю также инкриминируют заказ похищения юриста корпорации "Укрбуд", владельцем которой он был. Следствие утверждает, что Микитась во время нахождения под домашним арестом (по делу о хищении средств Нацгвардии) заказал похищение человека с целью вымогательства $800 тыс. долга.

Уголовное дело о хищении средств Нацгвардии касается махинаций с жильем, в результате чего были потеряны активы на общую сумму 81 млн. 635 тыс. 448 грн. Микитась пошел на соглашение со следствием, в котором он дал показания относительно заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.