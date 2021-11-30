Арахамия заявил, что не считает дело Бутусовым преследованием

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не считает преследованием возбуждение Государственным бюро расследований дела по видео с журналистом Юрием Бутусовым. Об этом депутат сообщил на брифинге.

Арахамия отметил, что ГБР должно установить обстоятельства стрельбы, ее место и время.

"Что касается ГБР - я видел дискуссию в соцсетях, касается это ГБР или нет. Насколько мне известно, все, что касается и связано с военными, все преступления и намерения передаются в ГБР. Там написано, что мы проверяем место, время самого события, там о преступлении ничего не говорилось. Почему-то это было подано, как какое-то уголовное преследование", - отметил он.

Арахамия добавил, что ГБР должно проверять и его, если бы он был на месте Бутусова.

"Что журналист, что политик не могут этого делать. Потому что это, во-первых, подотчетное оружие. Его использование четко регламентировано в армии. Мне кажется, что независимо от того, это господин Бутусов или господин Арахамия, или любой человек – ГБР обязан проверить все обстоятельства этого процесса. Я не думаю, что речь идет о каком-то преследовании", – отметил он.

Напомним, 17 ноября Юрий Бутусов опубликовал видео, на котором он стреляет из 152-мм гаубицы. В ГБР сообщили, что, по предварительным выводам, событие произошло за пределами зоны ООС. Но общество должно получить "полный и исчерпывающий ответ после детальной проверки". В производстве указаны две статьи УК Украины – 437 – планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны и 414 – нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по Донбассу обнародовала заявление, в котором категорически осудила публикацию любых материалов, "которые могут поставить под угрозу процесс мирного урегулирования, жизнь наших воинов и информационную безопасность Украины".

Там считают, что сам факт выполнения стрельбы из боевой пушки гражданским лицом позволяет обвинить Украину в том, что она не контролирует свои Вооруженные Силы.

Бутусов считает возбуждение уголовного дела по факту публикации видео в фейсбуке местью президента Владимира Зеленского.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что будет просить о предоставлении Бутусову государственной охраны и сравнил его с Георгием Гонгадзе. "Его ликвидируют – те, кто его и накачивает. И это, по плану, станет сигналом для начала массовых беспорядков – с искренними возмущениями граждан. И все это – на фоне – концентрации роSSийских войск на границе. Понятен сценарий? Идеальное поле игры для РоSSии. Внутренние протесты – политический кризис – атакуй на здоровье", – написал он.

На пресс-конференции в минувшую пятницу Владимир Зеленский заявил, комментируя обнародование информации о боевом применении беспилотников на Донбассе и обращаясь к Бутусову: "Я вам скажу – на вашей совести смерти людей. После этого сколько было на нас атак и сброшенных бомб дронами".

Также Зеленский заявил, что СНБО ввел санкции против контрабандистов, среди которых есть спонсор Бутусова.

Бутусов обвинил Зеленского во лжи. По его словам, Зеленский сказал все это, "чтобы не отвечать за себя, за Ермака и Демченко".

"Ваша тактика такова: оболгать людей, которые что-то пишут, выдумать кучу разговоров. Ваша ложь всем очень хорошо видна", – заявил Юрий Бутусов президенту. Впоследствии он добавил, что будет судиться с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за высказываний, которые считает неправдивыми относительно себя.