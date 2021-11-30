Арахамия заявил, что о решении мажоритарщика Сохи выйти из фракции узнал из новостей

Глава фракции также намекнул, что мажоритарщик не слишком уделял внимание своему округу.

Арахамия заявил, что о решении мажоритарщика Сохи выйти из фракции узнал из новостей
Давид Арахамія
Фото: пресслужба партії

Глава фракции Давид Арахамия заявил, что народный депутат-мажоритарщик Роман Соха не сообщал ему о выходе из СН.

Арахамия заявил, что узнал о решении депутата из новостей, потому что пропустил его выступление в Раде.

"Господин Соха не сообщал никаким образом, прямо сегодня объявил с трибуны. Я лично жду, когда господин Соха вернется в свой округ, на котором он, кстати, не работал почти никогда, и скажет: "Люди, вы за меня проголосовали". Они будут сначала долго вспоминать, кто это", – высказался глава фракции.

Роман Соха входит в МФО Дмитрия Разумкова "Разумная политика".

Напомним, что Роман Соха объявил о своем решении выйти из фракции СН на заседании 30 ноября. Он сказал, что не согласен с кадровой политикой, в том числе с назначением бывшего гендиректора "Запорожстали" Игоря Шурмы заместителем главы Офиса президента.

Также Соха сказал, что не понимает оставление в должности замглавы ОПУ Олега Татарова и первого замсекретаря СНБО Демченко.

Разумков, комментируя это решение Сохи, сказал, что "сегодня он вышел из фракции, выразив несогласие с происходящим в Офисе президента и с тем, насколько те принципы, которые декларировались, отличаются от того, что есть на самом деле. Фактически это предательство обещаний и принципиальных позиций.

Соха был избран по мажоритарному округу (№75, Запорожье) и не потеряет мандат после выхода из фракции.

По его словам, из "Слуги" готовы выйти еще более 10 мажоритарщиков, но кто – он не сказал.

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