Нардеп-мажоритарщик, член МФО Разумкова Роман Соха вышел из фракции "Слуга народа"

Народный депутат-мажоритарщик 75 округа (Запорожская область) Роман Соха объявил о выходе из фракции "Слуга народа". Поскольку он был избран не по списку партии, это не приведет к потере депутатского мандата.

Соха на заседании парламента 30 ноября выступил с трибуны и сказал, что с первого дня поддерживал президента Владимира Зеленского, но сейчас разочаровался в кадровой политике.

"Господин президент, вы обещали, что в наших рядах будут новые лица – люди, которые никогда не были в политике, не причастны к схемам и не грабили страну... Сегодня я вижу назначение господина Шурмы заместителем главы Офиса президента. Это бывший функционер пророSSийского "Оппозиционного блока", он пытался сорвать справедливые выборы в Запорожье", – заявил народный депутат.

Он сказал, что Шурма для него – "последняя капля", также он не понимает оставление в должности заместителя главы ОПУ Олега Татарова и первого заместителя секретаря СНБО Демченко.

"Я не хочу и не могу быть причастным к людям, которые не отвечают принципам, которые мы декларировали, идя на выборы... Именно поэтому я принял тяжелое, но справедливое решение – я выхожу из фракции "Слуга народа", – заявил он.

Напомним, Роман Соха входит в межфракционное объединение Дмитрия Разумкова "Разумная политика".

Он, согласно информации на сайте СН, родился 18 октября 1975 г. в Запорожье. Окончил Запорожскую государственную инженерную академию, позже – Запорожский национальный технический университет по специальности "Финансы". Работал на руководящих должностях в финансовых учреждениях.

Соха входит в состав Комитета Верховной Рады Украины по цифровой трансформации.