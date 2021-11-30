Нардеп-мажоритарщик, член МФО Разумкова Роман Соха вышел из фракции "Слуга народа"

Это не приведет к потере мандата.

Нардеп-мажоритарщик, член МФО Разумкова Роман Соха вышел из фракции "Слуга народа"
Роман Соха
Фото: parliament.ua

Народный депутат-мажоритарщик 75 округа (Запорожская область) Роман Соха объявил о выходе из фракции "Слуга народа". Поскольку он был избран не по списку партии, это не приведет к потере депутатского мандата.

Соха на заседании парламента 30 ноября выступил с трибуны и сказал, что с первого дня поддерживал президента Владимира Зеленского, но сейчас разочаровался в кадровой политике.

"Господин президент, вы обещали, что в наших рядах будут новые лица – люди, которые никогда не были в политике, не причастны к схемам и не грабили страну... Сегодня я вижу назначение господина Шурмы заместителем главы Офиса президента. Это бывший функционер пророSSийского "Оппозиционного блока", он пытался сорвать справедливые выборы в Запорожье", – заявил народный депутат.

Он сказал, что Шурма для него – "последняя капля", также он не понимает оставление в должности заместителя главы ОПУ Олега Татарова и первого заместителя секретаря СНБО Демченко.

"Я не хочу и не могу быть причастным к людям, которые не отвечают принципам, которые мы декларировали, идя на выборы... Именно поэтому я принял тяжелое, но справедливое решение – я выхожу из фракции "Слуга народа", – заявил он.

Напомним, Роман Соха входит в межфракционное объединение Дмитрия Разумкова "Разумная политика".

Он, согласно информации на сайте СН, родился 18 октября 1975 г. в Запорожье. Окончил Запорожскую государственную инженерную академию, позже – Запорожский национальный технический университет по специальности "Финансы". Работал на руководящих должностях в финансовых учреждениях.

Соха входит в состав Комитета Верховной Рады Украины по цифровой трансформации.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Переворот готовили сотрудник ФСБ и три перебежчика МВД, - журналист BuzzFeed МиллерПереворот готовили сотрудник ФСБ и три перебежчика МВД, - журналист BuzzFeed Миллер
Обвиняемый по делу пыточной "Изоляция" Евгений Бражников уехал из Украины
Зеленский о Дне памяти жертв голодоморов: мы являемся нацией, которую нельзя покорить даже тотальным голодомЗеленский о Дне памяти жертв голодоморов: мы являемся нацией, которую нельзя покорить даже тотальным голодом
Израиль сегодня закроет свои границы для всех иностранцев из-за "омикрона"
Андрей Богдан обвиняет Владимира Зеленского во лжиАндрей Богдан обвиняет Владимира Зеленского во лжи
Блок рекламы


Похожие новости
Соха считает, что из "Слуги народа" могут выйти еще больше 10 мажоритарщиковСоха считает, что из "Слуги народа" могут выйти еще больше 10 мажоритарщиков
Барбадос вышел из-под власти британской короны, став республикойБарбадос вышел из-под власти британской короны, став республикой
Заявление Разумкова на вступление в партию "Слуга народа" найти не могут, заявления на выход нет - ШулякЗаявление Разумкова на вступление в партию "Слуга народа" найти не могут, заявления на выход нет - Шуляк
В президентском рейтинге лидируют Зеленский и Порошенко, - Центр РазумковаВ президентском рейтинге лидируют Зеленский и Порошенко, - Центр Разумкова
Партия "Слуга народа" имеет всего тысячу членов, - КорниенкоПартия "Слуга народа" имеет всего тысячу членов, - Корниенко
В Раде официально объявили о создании МФО Разумкова "Разумная политика", один депутат отозвал заявление на вступлениеВ Раде официально объявили о создании МФО Разумкова "Разумная политика", один депутат отозвал заявление на вступление
"Слуга народа" исключила из состава политсовета нардепа Коваль, вошедшую в объединение Разумкова"Слуга народа" исключила из состава политсовета нардепа Коваль, вошедшую в объединение Разумкова
Дмитрука официально исключили из фракции "Слуга народа"Дмитрука официально исключили из фракции "Слуга народа"
Буймистер считает решение фракции "Слуги народа" исключить ее из комитета незаконным
Артем Дмитрук заявил, что инициирование исключения из фракции "Слуга народа" не было для него неожиданностью
Последние новости
Подгружаем последние новости