СБУ открыла производство по факту подготовки гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти

Главное следственное управление Службы безопасности Украины осуществляет досудебное расследование по факту подготовки гражданами Украины и РоSSии действий, направленных на захват государственной власти.

Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ . "Производство открыто по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины – по факту подготовки отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти", – сообщил спикер Службы безопасности Артем Дехтяренко.

Он добавил, что о ходе расследования будет сообщено впоследствии. Остальные детали, в частности, относительно фигурантов дела, пока не раскрываются.

Напомним, в пятницу президент Владимир Зеленский на брифинге сообщил, что у украинской разведки есть информация о подготовке в Украине государственного переворота. К этому причастны граждане Украины и РоSSии, при этом обсуждалось привлечение Рината Ахметова. "У нас есть даже звуковая информация, где представители Украины с представителями РоSSии обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте. Что будет привлечен миллиард долларов. Я считаю, что это операция - его вовлекают в войну против государства Украины", - заявил президент. Ахметов на это ответил, что информация, обнародованная Владимиром Зеленским о якобы втягивании его в какой-то госпереворот, является сплошной ложью.

Позже журналист американского издания BuzzFeed Кристофер Миллер сообщил в Twitter , что государственный переворот якобы планировали сотрудник ФСБ и трое перебежчиков МВД Украины, находящихся в оккупированном Крыму. Среди них упоминалось и имя Эдуарда Федосова.