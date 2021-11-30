Суд вернул в прокуратуру обвинительный акт против Савченко и Рубана

Громкое дело не прошло даже подготовительное заседание.

Надежда Савченко и Владимир Рубан на заседании суда в Чернигове
Фото: Вира Курико
Надежда Савченко и Владимир Рубан на заседании суда в Чернигове

Броварской горрайонный суд вернул обвинительный акт в уголовном производстве против Надежды Савченко и Владимира Рубана.

Об этом бывшая депутат сообщила в фейсбуке.

"Обвинительный акт с обвинением Надежды Савченко и Владимира Рубана "в подрыве Верховной Рады минометами из плывущей по Днепру баржи" возвращен прокурору по причине необоснованности обвинения. В мере пресечения в виде содержания под стражей Надежды Савченко и Владимира Рубана прокурору отказано" написала Савченко.

Фото: Надежда Савченко

Напомним, 8 марта 2018 года руководителя организации "Офицерский корпус "Владимира Рубана задержали на пункте пропуска при выезде из оккупированной территории Донецкой области. В мебели, которую он перевозил в своем автомобиле, нашли большое количество оружия. На следующий день ему было предъявлено подозрение в подготовке массовых терактов.

По данным следствия, Рубан готовил покушение на президента Петра Порошенко, руководителей силовых структур и других государственных деятелей. В частности, планировалось, что в правительственном квартале будут обстреляны из гранатометов, минометов и стрелкового оружия здания Верховной Рады, Администрации Президента и жилые дома. В то же время должны были взорвать гранаты внутри парламента и с применением стрелкового оружия и взрывных устройств убить государственных деятелей и народных депутатов, которые будут присутствовать на заседании ВР.

22 марта 2018 после снятия неприкосновенности по этому же делу была задержана депутат Верховной Рады Надежда Савченко. Она провела за решеткой 13 месяцев – с 23 марта 2018 года по 16 апреля 2019 года.

Ей инкриминировали сговор с Рубаном в целях силового захвата власти (ч.1 ст.109 УК), подготовку к силовому захвату власти (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1. ст.109 УК), подготовку покушения на жизнь президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, членов Кабмина и других политиков (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112 УК), подготовку к теракту (ч.1 ст. .14, ч.3 ст.258 УК), содействие террористической организации "ДНР" (ч.1 ст.258-3), незаконное обращение с оружием (ч.1 ст.263 УК).

Досудебное расследование по делу Савченко-Рубана завершилось еще в августе 2018 года, но его долго перебрасывали из одного суда в другой, и дальше подготовительного заседания в Броварском горрайонном суде она не дошла.

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