Саакашвили впервые после задержания в Грузии привезли в суд

Слушание проходит по двум делам о событиях 2007 года.

Сотрудники Специальной пенитенциарной службы Министерства юстиции Грузии доставили экс-президента Михаила Саакашвили в Тбилисский городской суд. Здесь состоится заседание по делу о разгоне митинга 7 ноября 2007 года и разгроме офиса телекомпании "Имеди".

Об этом сообщает "Эхо Кавказа" со ссылкой на грузинские СМИ .

В пенитенциарной службе подтвердили, что Саакашвили присутствует на процессе.

Территория возле суда полностью оцеплена полицией. На месте находятся сторонники Саакашвили, однако во двор суда их не пускают.

Ранее Минюст неоднократно отказывал Саакашвили в присутствии в зале суда, исходя из мер безопасности и рисков ухудшения его состояния здоровья. В качестве альтернативы ему предлагали участвовать в процессе дистанционно или проводить судебные заседания в тюрьме, однако политик этого не захотел.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе 22 ноября заявил, что если здоровье Саакашвили позволит, его смогут доставить в зал заседаний.

Накануне консилиум врачей диагностировал у Саакашвили посттравматическое стрессовое расстройство как результат пребывания в тюрьме и фактов насилия. Специалисты пришли к выводу, что у голодавшего 50 дней политика есть проблемы со здоровьем, но экс-президент может присутствовать на суде.

В Грузии Саакашвили уже признан виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД , осужденных по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани, и к шести годам – по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.

Приговор не вынесен еще по двум делам: о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го и о погроме, совершенном спецназом в телекомпании "Имеди". Также нет решения суда по делу о растрате госбюджета в размере 9 млн. лари.

После возвращения Саакашвили на родину осенью 2021 года политика также обвинили в незаконном пересечении государственной границы.