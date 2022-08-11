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2022-08-11
У Київ привезли тіла 16 загиблих захисників Маріуполя
Патронатна служба Азову оглядає та реєструє тіла.
До Києва 10 серпня доставили тіла ще 16 полеглих українських захисників, що обороняли місто Маріуполь Донецької області, повідомляє Патронатна служба Азову «Янголи Азову» у
Зазначається, що наразі служба разом з поліцією столиці, співробітниками моргу, судово-медичними експертами та криміналістами оглядає тіла та здійснює їх реєстрацію.
У повідомленні також наголосили, що слідчі Шевченківського відділу Нацполіції та Патронатна служба будуть оперативно інформувати родини загиблих бійців у разі виявлення співпадінь ДНК.
Максим Царук, ZN.ua