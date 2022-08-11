У Київ привезли тіла 16 загиблих захисників Маріуполя

До Києва 10 серпня доставили тіла ще 16 полеглих українських захисників, що обороняли місто Маріуполь Донецької області, повідомляє Патронатна служба Азову «Янголи Азову» у Facebook .

Зазначається, що наразі служба разом з поліцією столиці, співробітниками моргу, судово-медичними експертами та криміналістами оглядає тіла та здійснює їх реєстрацію.

У повідомленні також наголосили, що слідчі Шевченківського відділу Нацполіції та Патронатна служба будуть оперативно інформувати родини загиблих бійців у разі виявлення співпадінь ДНК.