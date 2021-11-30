Постоянное присутствие военных кораблей НАТО в Черном море было бы сильным сигналом поддержки, – Шмигаль

Премьер считает, что РФ наращивает свои силы для срыва евроатлантического стремления Украины.

РоSSия наращиванием своих сил у украинских границ стремится сорвать евроатлантические устремления Украины. Об этом премьер-министр Денис Шмигаль сообщил в интервью Politico накануне визита в Брюссель, отметили в пресс-службе правительства.

"Ответом на агрессивные действия РоSSии должен стать солидарный ответ Украины, стран ЕС и НАТО. Обеспечение постоянного присутствия военных кораблей Альянса в Черном море было бы сильнейшим сигналом в поддержку Украины", - заявил премьер.

Шмигаль добавил, что Москва заинтересована в дестабилизации не только Украины, но и государств-членов блока НАТО и Европейского союза.

"Газ уже используется как оружие не только против нашего государства, но и против всей Европы. Ситуация вокруг Северного потока-2 и уменьшение транзита «голубого топлива» через Украину – ярко подтверждают этот тезис", – подчеркнул премьер-министр.

Он добавил, что РФ также использует кибератаки и дезинформацию как инструменты гибридной войны.

Напомним, что в СНБО пока не видят угроз широкомасштабного вторжения роSSийских войск в Украину, хотя не исключают изменения ситуации.

На прошлой неделе начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил о том, что РоSSия накопила около 92 000 военных вблизи границ Украины и может готовить наступление на январь-февраль. Кремль традиционно говорит, что перемещение его войск в пределах границ не должно волновать другие страны, а также обвиняет Украину и США в провоцировании.

22 ноября секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам визита в Канаду сообщил, что государства-партнеры Украины заверили помощь в случае нового наступления РоSSии.

Штаты рассматривают как средство ответа новые санкции против РоSSии, включая ее президента Владимира Путина и газопровода "Северный поток-2", на ввод в эксплуатацию которого рассчитывает Кремль.