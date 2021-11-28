Оккупанты пять раз нарушили режим тишины

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

В течение субботы, 27 ноября, в зоне боевых действий на Донбассе оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня, трижды применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

В направлении Марьинки враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм.

Вблизи Южного роSSийские наемники совершили обстрел из минометов калибра 82 мм.

В сторону Золотого-4 противник применил минометы калибра 82 мм, ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Кроме того, неподалеку от населенного пункта оккупанты осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

В районе Новолуганского враг обстрелял наши позиции из крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро воскресенья, 28 ноября, нарушения режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, 26 ноября в зоне боевых действий на Донбассе от пули вражеского снайпера погиб житель Харьковской области, старший солдат 54-й отдельной механизированной бригады Алхасли Али Наиб.