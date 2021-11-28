Янукович не обжаловал постановление о его самоустранении с поста президента, – Совгиря

"По имеющимся официальным сведениям, такой иск пока не поступал в суд".

Виктор Янукович не обжаловал постановление Верховной Рады, которой констатировали его самоустранение от осуществления конституционных полномочий Президента Украины.

Об этом представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря написала в Телеграм.

“Согласно распространенной в СМИ информации, бывший Президент Украины В. Янукович вроде бы обжаловал в судебном порядке постановление Верховной Рады от 22.02.2014 № 757-VII, по которому парламент констатировал его самоустранение от осуществления конституционных полномочий Президента Украины и назначил внеочередные президентские выборы”, – отметила она.

Этот иск вроде бы подан в Окружной административный суд г. Киева , добавила Совгиря.

«В связи с распространением такой информации отмечаем, что, по имеющимся официальным сведениям, такой иск пока не поступал в суд», – подчеркнула народная депутат.

Она подчеркнула, что любые акты, действия и бездействие Верховной Рады могут быть обжалованы по поводу их законности исключительно в Верховный Суд. При этом даже Верховный Суд может проверять только законность актов Верховной Рады, в то же время решение вопроса об их соответствии Конституции является исключительным полномочием Конституционного Суда Украины.

В настоящее время каких-либо конституционных представлений по этому вопросу в Конституционный Суд не поступало.

Также в соответствии со статьей 151 Кодекса административного судопроизводства "запрещено принятие мер обеспечения иска по делам об обжаловании актов Верховной Рады".

Кодекс, кроме того, предусматривает 6-месячный срок на обжалование такого постановления в суд со дня его принятия, а значит, открытие производства по этому иску с таким экстраординарно значительным пропуском срока на его представление в суд было бы грубым нарушением закона.

“Поэтому в любых условиях отсутствуют основания для открытия производства и рассмотрения такого дела Окружным административным судом г. Киева , а так же и принятия каких-либо мер обеспечения иска в отношении Верховной Рады по вопросам, связанным с констатацией прекращения полномочий прежнего Президента Украины”, – подытожила Совгиря.

Ранее пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир написал в соцсети Facebook, что Виктор Янукович подал иск в Окружной административный суд Киева против Верховной Рады Украины. "Четвертый Президент намерен обжаловать законность принятия парламентом Постановления о его якобы самоустранении с поста главы государства", - говорится в сообщении.

Напомним, Янукович – единственный президент в Украине, который не только был досрочно устранен с поста, но и лишен звания президента Украины. Он является фигурантом нескольких уголовных производств, по одному из них Януковича заочно приговорили к 13 годам лишения свободы.