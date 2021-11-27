Антикоррупционный суд назначил к рассмотрению дело Чауса

Заседание состоится 30 ноября.

Антикоррупционный суд назначил к рассмотрению дело Чауса
Фото: podrobrosti.ua

Рассмотрение дела по обвинению бывшего судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса в получении взятки назначено на 30 ноября.

Об этом сообщили в Высшем антикоррупционном суде.

“26 ноября 2021 года в Высшем антикоррупционном суде состоялось подготовительное заседание по делу в отношении бывшего судьи Днепровского районного суда города Киева, требовавшего и получившего 150 тыс. долл. США неправомерной выгоды (более 3,7 млн грн по курсу НБУ по состоянию на момент совершения преступления)”, – говорится в сообщении.

Заседание было назначено на 09:00.

Также коллегия судей ВАКС отказала стороне защиты в изменении меры пресечения, которая была избрана обвиняемому, и продлил круглосуточный домашний арест до 24 января 2022 года.

Напомним, судью Чауса разоблачили на получении 150 тыс. долларов взятки в августе 2016 года.

Деньги он якобы получил за условный срок для 74-летней пенсионерки, торговавшей димедролом и другими наркотическими веществами. Пенсионерке грозило 10-12 лет лишения свободы по статьям о незаконной покупке, хранении и сбыте наркотиков. Но Чаус применил статью 69 Уголовного кодекса, предусматривающую более мягкое наказание, и дал ей пять лет условно.

Вырученные деньги судья Чаус засунул в стеклянные банки, одну из которых успел закопать.

Верховная Рада дала согласие на его задержание и привлечение к уголовной ответственности, но, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, подозреваемый судья бежал за границу.

До апреля 2021 года Чаус находился в Молдове, когда его похитили неизвестные в Кишиневе.

30 июля Чаус в одних трусах нашелся в одном из сел Винницкой области, откуда его увезли в Киев сотрудники СБУ. Он находится под ее охраной.

4 августа Высший антикоррупционный суд избрал экс-судье меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а также обязал сдать загранпаспорта и носить электронное средство контроля (браслет).

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