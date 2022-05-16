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2022-05-16
Зеленский назначил нового командующего Сил теробороны ВСУ
Генерал-майор Игорь Танцура сменил в должности Юрия Галушкина.
Фото: ОПУ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил командующим Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины генерал-майора Игоря Танцюру, уволив с этой должности Юрия Галушкина.
Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента.
"Назначить генерал-майора Танцюру Игоря Ивановича командующим Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины", - говорится в указе №337/2022.
Предварительным указом №336/2022 Президент уволил с должности командующего Сил терробороны ВСУ Галушкина.
Напомним, Галушкин был назначен командующим Силами территориальной обороны ВСУ 1 января этого года.