Зеленский назначил нового командующего Сил теробороны ВСУ

Генерал-майор Игорь Танцура сменил в должности Юрия Галушкина.

Зеленский назначил нового командующего Сил теробороны ВСУ
Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил командующим Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины генерал-майора Игоря Танцюру, уволив с этой должности Юрия Галушкина.

Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента.

"Назначить генерал-майора Танцюру Игоря Ивановича командующим Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины", - говорится в указе №337/2022.

Предварительным указом №336/2022 Президент уволил с должности командующего Сил терробороны ВСУ Галушкина.

Напомним, Галушкин был назначен командующим Силами территориальной обороны ВСУ 1 января этого года.

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