"Президент" Бибилов анонсировал "юридические шаги для вхождения в состав РФ " еще 30 марта.

Глава самопровозглашенной Южной Осетии, созданной на Кавказе при "содействии" РФ , Анатолий Бибилов назначил референдум по вхождению "республики" в состав РоSSии на 17 июля.

Соответствующий указ "президент" подписал в пятницу, 13 мая. Документ сразу вступил в силу, передает роSSийский "Интерфакс".

Ранее сегодня Бибилов направил в Верховный суд Южной Осетии документы о проведении референдума. В своем телеграме "президент" заявил, что ЦИК "республики" единогласно поддержал инициативу о вхождении Южной Осетии в состав РоSSии.

30 марта Бибилов заявил, что Южная Осетия предпримет юридические шаги для вхождения в состав РФ .

С начала XX века Южная Осетия является регионом компактного проживания осетин, во времена оккупации Грузии СССР на ее территории находилась Южноосетинская автономная область, часть Грузинской ССР. Осетины также населяют Северную Осетию – близлежащий регион Северного Кавказа, находящийся в составе РоSSийской Федерации.

Современная Грузия де-факто потеряла контроль над этим регионом, где роSSийские оккупационные власти и местные коллаборанты провозгласили образование "Республики Южная Осетия".