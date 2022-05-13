Референдум о вхождении Южной Осетии в состав РоSSии назначили на 17 июля
"Президент" Бибилов анонсировал "юридические шаги для вхождения в состав РФ" еще 30 марта.
Глава самопровозглашенной Южной Осетии, созданной на Кавказе при "содействии" РФ, Анатолий Бибилов назначил референдум по вхождению "республики" в состав РоSSии на 17 июля.
Соответствующий указ "президент" подписал в пятницу, 13 мая. Документ сразу вступил в силу, передает роSSийский "Интерфакс".
Ранее сегодня Бибилов направил в Верховный суд Южной Осетии документы о проведении референдума. В своем телеграме "президент" заявил, что ЦИК "республики" единогласно поддержал инициативу о вхождении Южной Осетии в состав РоSSии.
30 марта Бибилов заявил, что Южная Осетия предпримет юридические шаги для вхождения в состав РФ.
С начала XX века Южная Осетия является регионом компактного проживания осетин, во времена оккупации Грузии СССР на ее территории находилась Южноосетинская автономная область, часть Грузинской ССР. Осетины также населяют Северную Осетию – близлежащий регион Северного Кавказа, находящийся в составе РоSSийской Федерации.
Современная Грузия де-факто потеряла контроль над этим регионом, где роSSийские оккупационные власти и местные коллаборанты провозгласили образование "Республики Южная Осетия".
Большинство стран мира рассматривают Южную Осетию как часть Грузии, в то же время 5 стран-членов ООН (в том числе РоSSия) признают ее независимым государством.