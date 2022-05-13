Референдум о вхождении Южной Осетии в состав РоSSии назначили на 17 июля

"Президент" Бибилов анонсировал "юридические шаги для вхождения в состав РФ" еще 30 марта.

Референдум о вхождении Южной Осетии в состав РоSSии назначили на 17 июля
Архівне фото
Фото: 062.ua

Глава самопровозглашенной Южной Осетии, созданной на Кавказе при "содействии" РФ, Анатолий Бибилов назначил референдум по вхождению "республики" в состав РоSSии на 17 июля.

Соответствующий указ "президент" подписал в пятницу, 13 мая. Документ сразу вступил в силу, передает роSSийский "Интерфакс".

Ранее сегодня Бибилов направил в Верховный суд Южной Осетии документы о проведении референдума. В своем телеграме "президент" заявил, что ЦИК "республики" единогласно поддержал инициативу о вхождении Южной Осетии в состав РоSSии.

30 марта Бибилов заявил, что Южная Осетия предпримет юридические шаги для вхождения в состав РФ.

С начала XX века Южная Осетия является регионом компактного проживания осетин, во времена оккупации Грузии СССР на ее территории находилась Южноосетинская автономная область, часть Грузинской ССР. Осетины также населяют Северную Осетию – близлежащий регион Северного Кавказа, находящийся в составе РоSSийской Федерации.

Современная Грузия де-факто потеряла контроль над этим регионом, где роSSийские оккупационные власти и местные коллаборанты провозгласили образование "Республики Южная Осетия".

Большинство стран мира рассматривают Южную Осетию как часть Грузии, в то же время 5 стран-членов ООН (в том числе РоSSия) признают ее независимым государством.

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