Грузія засуджує спробу РФ анексувати території України і ніколи не визнає псевдореферендуми — МЗС

Країна заявила про підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, інформує ZN.ua.

Грузія засуджує спробу РФ анексувати території України і ніколи не визнає псевдореферендуми — МЗС

МЗС Грузії рішуче засуджує проведені російськими загарбниками псевдореферендуми та незаконну анексію РФ українських територій, що є відкритим актом зміни міжнародно визнаних кордонів України силовими методами. Про це йдеться у заяві МЗС Грузії.

У відомстві наголосили, що такими незаконними діями вкотре були грубо порушені фундаментальні принципи міжнародного права, які захищають територіальну цілісність і суверенітет усіх держав.

«Грузія, яка пережила спроби насильницької зміни кордонів, ніколи не визнає результати так званих «референдумів», проведених в регіонах України, і вкотре чітко заявляє про підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах», - йдеться у заяві.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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