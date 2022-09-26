Директор німецької компанії приїхав на "референдум" і поплатився: який сюрприз підготували йому в Німеччині

У Німеччині звільнили з роботи керівника підрозділу енергетичної компанії, який поїхав на окуповані Росією українські території та був спостерігачем на псевдореферендумі.

Про це пише Spiegel .

Відповідальні наглядові ради та правління асоціації звільнили керуючого директора постачальника енергії Energie Waldeck-Frankenberg (EWF) у Гессені Штефана Шаллера після його суперечливої ??поїздки в Україну.

"Це стало реакцією на його роботу як спостерігача на незаконних російських фіктивних референдумах в Україні", - йдеться в повідомленні федеральної землі Гессен.

Компанія Energie Waldeck-Frankenberg постачає електроенергію близько 90 000 домогосподарствам.

Шаллер, згідно з його приватними заявами, їздив до Запорізької області, щоб брати участь у фіктивних референдумах як "спостерігач", і таким чином допоміг надати голосуванню видимість легітимності. Зокрема, кремлівське агентство ТАСС цитувало Шаллера в суботу і він сказав, що його перше враження таке, що все "дуже добре організовано".