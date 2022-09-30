Блінкен назвав кремлівські "референдуми" виставою для анексії

Він додав, що Кремль образив "принципи міжнародного миру й безпеки", інформує ZN.ua.

Блінкен назвав кремлівські
© U.S. Department of State/Flickr

Державник секретар США Ентоні Блінкен заявив, що фальшиві кремлівські "референдуми" - нова спроба анексувати українські землі. У зверненні, яке цитує пресслужба Держдепартаменту, він зауважив, що "результати" так званого голосування Москва сфабрикувала, тож вони не свідчать про справжню волю українського народу.

Держсекретар повторив, що Штати не визнаватимуть легітимність цих "референдумів", як і анексію українських територій.

"Ця вистава, влаштована російськими проксі, є нелегітимною і порушує міжнародне право. Це образа принципів міжнародного миру й безпеки", – сказав Блінкен, додаючи, що українці, які не встигли втекти з окупованих територій, вимушені були "голосувати" під дулом російської зброї.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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