Блінкен назвав кремлівські "референдуми" виставою для анексії

Державник секретар США Ентоні Блінкен заявив, що фальшиві кремлівські "референдуми" - нова спроба анексувати українські землі. У зверненні, яке цитує пресслужба Держдепартаменту , він зауважив, що "результати" так званого голосування Москва сфабрикувала, тож вони не свідчать про справжню волю українського народу.

Держсекретар повторив, що Штати не визнаватимуть легітимність цих "референдумів", як і анексію українських територій.

"Ця вистава, влаштована російськими проксі, є нелегітимною і порушує міжнародне право. Це образа принципів міжнародного миру й безпеки", – сказав Блінкен, додаючи, що українці, які не встигли втекти з окупованих територій, вимушені були "голосувати" під дулом російської зброї.